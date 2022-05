Stranger Things 4 rilancia la moda anni Ottanta: i look da copiare per l’estate 2022 Il 27 maggio è uscito il quarto capitolo della serie cult Stranger Things: si torna nel 1986 grazie a giacche varsity, cappellini con la visiera e felpe colorate.

A cura di Beatrice Manca

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Tendenze Primavera/Estate 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'attesa è finita: il 27 maggio è arrivata su Netflix la quarta stagione della serie cult Stranger Things. Il nuovo capitolo, diviso in due volumi, ci accompagna verso l'epilogo: sono gli episodi più dark di tutta la saga. I protagonisti, che abbiamo incontrato da bambini, sono decisamente cresciuti e ora sono alle prese con la vita del liceo. I nuovi episodi ci riportano a Hawkins nel 1986 tra bomber colorati, sneakers, cappellini da baseball e jeans a vita alta. Lo stile retrò della serie ha lanciato la tendenza da seguire per l'estate 2022: ecco come ricreare i look iconici di Undici, Dustin, Max e Nancy.

1. La camicia a quadri

L'elemento che non può mancare nei look Eighties è la camicia a quadri di cotone: più è colorata e meglio è, da indossare rigorosamente in versione oversize. Come si abbina? Sotto a una salopette (il capo di tendenza dell'estate 2022) o lasciata aperta sopra una t-shirt (qui la stampa nerd è d'obbligo) con le sneakers colorate.

Una scena di Stranger Things 4

2. La varsity jacket

Cosa c'è di più americano della varsity jacket colorata? La giacca da college bicolor è tornata di moda insieme allo stile college: è il momento giusto per sfoggiarne una, rigorosamente oversize e in tinte brillanti come il verde bosco, il blu e il bordeaux.

Leggi anche La salopette è il must have della Primavera/Estate 2022

Le varsity jacket in una scena di Stranger Things 4

3. Le felpe colorate

Un pilastro dello stile anni Ottanta è l'abbigliamento sportivo: dalle felpe con cappuccio alle tute in acetato, fino alle sneakers da portare rigorosamente con il calzino in cotone bianco bene in evidenza. Non può mancare nell'armadio un bomber colorato o una felpa color block, da scegliere in tonalità sature o acide: azzurro, giallo senape, verde fluo, aragosta.

Max in una scena di Stranger Things 4

4. Le t-shirt stampate

La vera chicca vintage della serie sono le baseball t-shirt, cioé le magliette bicolori con maniche a contrasto. Si chiamano così perché originariamente facevano parte delle uniformi delle squadre sportive (di cui conservano il motto e il simbolo al centro). Le t-shirt stampate sono un pilastro senza tempo dello stile casual, un vero e proprio manifesto di stile da personalizzare.

Finn in Stranger Things 4

5. Il cappellino con la visiera

Infine, gli accessori: riuscite a immaginare Dustin senza il suo il suo cappellino con la visiera? Il berretto da baseball ci riporta dritti dagli anni Ottanta ed è ancora oggi l'accessorio vacanziero per eccellenza: ideale per tenere la testa protetta dal sole (in modo cool). Non resta che mettersi comodi sul divano e lasciarsi ispirare dalla nuova stagione di Stranger Things per la prossima sessione di shopping!