Stefano Casiraghi, il principino biondo che fa “concorrenza” al piccolo George Stefano Casiraghi ha 5 anni, è il primo figlio di Pierre Casiraghi e Beatrice Borromeo e ha tutte le carte in regola per fare concorrenza al piccolo George. Tra cappottini bon-ton, profondi occhi azzurri e capelli biondissimi, è tra i principini più adorabili d’Europa.

A cura di Valeria Paglionico

Si chiama Stefano Casiraghi, è il figlio di Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi ed è il principino che con la sua bellezza e con il suo stile bon-ton sta facendo concorrenza al "cugino" britannico, il piccolo George di Cambridge. Ha 5 anni, i capelli biondissimi, dei profondi occhi azzurri e un'infinita dolcezza. Come se non bastasse, complice il fatto che deve rispettare le regole dell'etichetta reale, è sempre impeccabile e raffinato a ogni uscita ufficiale. Il dettaglio che lo differenzia da Baby George? Nessuna smorfia e nessun broncio di fronte i riflettori, Stefano è sempre apparso timido e super educato in pubblico.

Le origini del nome del principino

Stefano Casiraghi è nato nel 2017 all’ospedale Principessa Grace di Montecarlo, il suo nome completo è Stefano Ercole Carlo Casiraghi ed è un omaggio diversi membri della famiglia. Il primo nome è lo stesso del papà di Pierre (Stefano di Monaco, secondo marito di Carolina di Hannover, scomparso nel 1990 in un incidente durante i campionati del mondo di offshore), mentre Ercole fa riferimento a una figura rinascimentale del Principato. Carlo, invece, è un omaggio al papà di Beatrice, Carlo Borromeo. Ha un fratello minore, Francesco Carlo Albert Casiraghi, e ama giocare con i cuginetti, i gemelli Jacques e Gabriella.

Stefano Casiraghi col cappottino doppiopetto all’evento ufficiale monegasco

Lo stile bon-ton di Stefano Casiraghi

Cos'è che rende Stefano un perfetto principe azzurro? Al di là dei capelli biondi e degli occhi chiari, vanta un armadio super elegante. Durante gli eventi ufficiali del Principato sfoggia sempre adorabili cappottini doppiopetto, camicie confezionate su misura, cravattine in tinta e polacchine: insomma, nonostante la tenerissima età, veste già come un vero e proprio re. Agli eventi informali con i cugini gemelli, invece, gli viene lasciato campo libero, basti pensare al fatto che qualche mese fa indossò un cappello di pelliccia a forma di panda. Il piccolo Stefano di Monaco riuscirà a diventare icona di stile come George? L'unica cosa certa al momento è che i due Royal Babies sono uno più adorabile dell'altro.