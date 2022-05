Sports Illustrated, Kelly Hughes è la prima modella che mostra in copertina la cicatrice del cesareo L’edizione 2022 di Sports Ilustrated Swimsuit passerà alla storia come quella dell’elogio alla bellezza della maternità. Kelly Hughes è la prima modella a posare con la cicatrice del taglio cesareo bene in vista. Assieme a lei in questo numero anche Katrina Scott, prima modella a posare col pancione e Hunter McGrady, modella curvy diventata mamma sei mesi fa.

A cura di Giusy Dente

in foto: Kelly Hughes in bikini

Sports Illustrated Swuimsuit Issue è una sorta di Bibbia del bikini. Il periodico, pubblicato una volta all'anno a cominciare dal 1964, è l'edizione interamente dedicata ai costumi da bagno del noto Sports Illustrated. Prima veniva pubblicato nel mese di febbraio, dal 2019 invece esce a maggio. L'edizione del 2022 (disponibile a partire dal 19 maggio) entrerà nella storia della rivista, perché è un elogio alla bellezza della maternità.

Le copertine storiche di Sports Illustrated

Dopo anni in cui in copertina si è sempre visto le stesso identico prototipo di donna, il magazine ha invertito rotta. Cogliendo i cambiamenti in atto nella società e capendo il bisogno di una narrazione meno stereotipata e più aperta alla "diversità", anche Sports Illustrated Swuimsuit Issue si è aperto a un concetto di bellezza nuovo, più inclusivo. Gli ultimi anni sono stati decisivi e hanno visto protagoniste dei servizi fotografici modelle curvy, di etnie diverse, con l'hijab.

in foto: Kelly Hughes in bikini

Kathy Jacobs nel luglio 2020 ha posato portando in prima pagina i suoi 56 anni e i suoi capelli bianchi, per dire che l'età è solo un numero e per dimostrare che fascino, sicurezza e bellezza non hanno nulla a che fare con l'anno di nascita. Nel 2021, invece, è toccato a Leyna Bloom entrare nella storia della rivista, in qualità di prima donna trans e nera a posare sulla copertina di Sports Illustrated. In questo modo si è infranto un altro tabù. Nel 2022 è toccato invece alla maternità, per normalizzare i corpi delle mamme.

in foto: Kelly Hughes in bikini

La maternità in copertina su Sports Illustrated

Kelly Hughes è la prima donna a posare con la cicatrice del taglio cesareo bene in vista, nei 58 anni di storia della rivista. La modella 42enne è anche imprenditrice: ha fondato il marchio di gioielli unisex HUES ed è lei stessa a disegnarli. Ha un figlio di nome Harlem e posando sulla copertina di Sports Illustrated ha voluto che proprio il suo essere mamma fosse ben chiaro e visibile.

in foto: Kelly Hughes sulla copertina di Sports Illustrated, Ph. @fumiehoppe

Nelle foto la cicatrice del taglio cesareo viene mostrata con fierezza: nessun ritocchino di post produzione, nessuna posizione strategica per coprirla. Il suo gesto è stato liberatorio per se stessa e, come ha scritto su Instagram, vorrebbe che fosse d'aiuto anche ad altre mamme, che magari stanno vivendo una fase di amore-odio col proprio corpo, dopo il parto.

in foto: Kelly Hughes in bikini

Normalizzare i cambiamenti fisici era in qualche modo il suo scopo, per questo si è fatta fotografare con lo slip abbassato fino a mostrare la cicatrice: "Ho lottato con le insicurezze dovute alla mia cicatrice, visto che sono una modella e il recupero è stato difficile. Ma è stato solo quando ho abbracciato la mia cicatrice che ho sperimentato il suo vero potere". Nel numero di maggio 2022 ci sono anche Katrina Scott, prima modella a posare col pancione e la modella curvy Hunter McGrady, fotografata dopo appena sei mesi dal parto. Il messaggio di tutte loro è: amo questo corpo che ha dato la vita.