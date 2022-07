Sulla copertina di Vogue Francia per la prima volta una modella con l’hijab Ugbad Abdi è la prima modella a posare sulla copertina di Vogue Francia in hijab: “La rappresentazione contribuisce a far sì che le persone si sentano viste e ascoltate”.

A cura di Giusy Dente

Ugbad Abdi sulla copertina di Vogue Francia, ph. Luis Alberto Rodriguez

Certe "prime volte" sono così potenti da fare la storia: come mettere una donna con l'hijab in copertina su Vogue Francia. La rivista non aveva mai avuto sulla prima pagina di un numero una donna col capo coperto. A segnare la rivoluzione è la modella afroamericana e musulmana Ugbad Abdi, prima in assoluto a posare col tradizionale velo della sua cultura per l'edizione francese del famoso magazine. Prima di lei, era riuscita nell'impresa (ma per il numero britannico) Halima Aden.

Era il 2018 quando l'allora ventenne conquistò la storica copertina, dopo aver sfilato con l'hijab durante la Milano Fashion Week. L'anno successivo ha conquistato il titolo di prima modella musulmana a posare in burkini su Sports Illustrated. Purtroppo poi ha deciso di mettere in pausa la sua carriera promettente: con rammarico si è resa conto di quanto la moda sia ancora poco inclusiva nei confronti delle donne col velo, poco propensa a dare loro visibilità e reali opportunità. Per questo ha detto addio alle passerelle, quando ha capito che assecondando i canoni del settore stava smarrendo se stessa, le proprie radici, la propria natura.

Ugbad Abdi

Ecco perché la presenza di Ugbad Abdi in copertina su Vogue France può essere invece il segnale di una ripartenza, nel segno dell'accoglienza piuttosto che della discriminazione verso "il diverso". Proprio su questo concetto si è concentrata la modella stessa nelle pagine del magazine: "Le mie giovani sorelle e le ragazze di tutto il mondo mi dicono che sentono di esistere quando vedono una donna come loro fare ciò che la rende felice. La rappresentazione contribuisce moltissimo a far sì che le persone si sentano viste e ascoltate", ha dichiarato.

La copertina di Vogue Francia, ph. Luis Alberto Rodriguez

La foto sulla copertina del numero di agosto di Vogue Francia è stata scattata da Luis Alberto Rodriguez. Per lui è la prima copertina del magazine e nel mostrare il proprio lavoro ha espresso il desiderio che possa essere un segnale forte, non solo per il mondo della moda: "Speriamo che insieme spostiamo l'ago verso un futuro in cui l'inclusione non sia un atto rivoluzionario" ha scritto sui social.

L'artista ha fotografato Ugbad Abdi abbracciata a un'altra modella, Mona Tougaard. È vestita di bianco (look firmato Dior) e ha il capo coperto da un hijab nero. Questo velo islamico a differenza del chador copre solo la testa, non il corpo, lasciando il volto visibile. È composto da due parti: c'è una cuffia che tiene raccolti e fermi i capelli e sopra c'è un velo che solitamente si avvolge attorno al collo.

Ugbad Abdi

Per la modella questa copertina rappresenta la realizzazione di un sogno personale, ma è anche molto di più, ha un valore generazionale: "La bimba che è in me è raggiante di eccitazione per quanto questo significhi, perché ci sono due donne somale che si abbracciano tra loro su Vogue France ma ancora di più perché c'è un hijab sulla copertina del numero di agosto" ha spiegato condividendo la foto su Instagram.