Spopola il Barbie Botox: il ritocchino per somigliare alla bambola preoccupa gli esperti Gli esperti sono preoccupati dalla tendenza che dilaga sui social: sottoporsi a un ritocchino che promette un collo lungo e sottile come quello di Barbie.

Inserendo l'hashtag #barbiebotox su TikTok fanno la loro comparsa oltre 10 milioni di video. Questa è la nuova tendenza che spopola tra le giovanissime e fa riferimento a un ritocchino a cui si stanno sottoponendo in tantissime, testimoniando procedure e risultati sui social. Ma c'è da stare attenti e sono gli esperti stessi a mettere in guardia le ragazze.

Tutte vogliono essere Barbie

L'uscita del film campione di incassi dedicato alla bambola più famosa di tutti i tempi (interpretata da Margot Robbie) è diventata un vero e proprio fenomeno di costume. Inizialmente si pensava che l'imitazione riguardasse solo l'abbigliamento: in effetti si è assistito a un boom del colore rosa, quello tradizionalmente associato a Barbie. È diventato il preferito dalle celebrities, il più usato in passerella, il protagonista alle serate di gala e sui red carpet. Ora, però, si è fatta avanti un'altra moda, che preoccupa di più.

Per essere Barbie si è disposte a tutto e lo dimostra l'hashtag #barbiebotox virale su TikTok. Fa riferimento a un ritocchino a cui si stanno sottoponendo in tantissime, che promette come risultato un collo lungo e sottile proprio come quello della bambola Mattel. La prima a proporlo è stata l'influencer statunitense Isabelle Lux, che ha raccontato la sua esperienza ai follower generando un effetto a catena.

Il parere degli esperti

Il dilagare del fenomeno sui social ha fatto sì che intervenisse Emanuele Bartoletti, presidente della Società italiana di medicina estetica (Sime). Evidentemente l'esperto ha intercettato la pericolosità di questa tendenza, che ha condannato senza mezzi termini. Ad Adnkronos ha spiegato:

Il Barbie Botox è una follia social. Utilizzare la tossina botulinica per rendere il collo sottile e lungo come quello della famosa bambola è assurdo. Inseguire tali mode è pericoloso.

In cosa consiste il ritocchino del momento

Gloria Trocchi, vicepresidente della Sime nonché membro del direttivo di Aiteb (Associazione italiana terapia estetica botulino) ha spiegato nel dettaglio in cosa consiste questo intervento. Si va ad agire utilizzando la tossina botulinica, solitamente usata per il trattamento delle rughe. Ma è un utilizzo scorretto:

È una moda senza senso, perché la tossina botulinica non è indicata per rendere sottile e lungo il collo. Quindi questa pratica è a dir poco off label, al di fuori delle indicazioni e autorizzazioni. Non è impresa facile, perché vengono interessati i muscoli del trapezio che servono per tenere dritto il collo.

La procedura in questione si chiama Trap Tox, pensata in origine per ridurre tensioni, spasmi, asimmetrie e per agire su dolori localizzati.

La tossina botulinica agisce rilassando i muscoli, bloccando l’azione di una sostanza chimica (acetilcolina), responsabile della contrazione dei muscoli stessi.

I rischi non sono da sottovalutare: