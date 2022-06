Soleil Sorge cambia drasticamente look: addio treccine, ora ha i capelli corti con frangia Soleil Sorge ha completamente rinnovato la sua immagine, tagliando drasticamente i capelli.

A cura di Giusy Dente

Per Soleil Sorge è terminata l'esperienza a L'Isola dei Famosi. L'influencer vi è tornata per la seconda volta, dopo aver partecipato al reality nel 2019 in qualità di naufraga-concorrente: stavolta invece ha vestito i panni della special guest. Lo sbarco in Honduras ha fatto seguito alla lunga e chiacchierata permanenza nella casa del Grande Fratello VIP e alla successiva esperienza televisiva in qualità di opinionista nel programma La pupa e il secchione. Ora, da appassionata di moda, si sta dedicando alla sua linea di costumi realizzata per il brand di beachwear Island of Coco. E chissà cosa altro bolle in pentola per questa estate, un'estate che però affronterà con un inedito hair look.

Il nuovo look di Soleil Sorge

Terminata l'esperienza-bis in Honduras, Soleil Sorge è rientrata a Roma. Per partecipare al reality ha scelto un look completamente diverso da quello a cui i suoi fan e follower erano abituati, ossia i capelli lisci e biondi. Ha optato per delle lunghissime treccine su tutte le lunghezze: insomma, neppure sull'Isola ha voluto rinunciare a essere trendy e unica! Una volta fatto ritorno in Italia, però, ha stravolto nuovamente la sua immagine, scegliendo qualcosa di più fresco ed estivo.

Il tocco di novità dato alla chioma è un deciso e netto taglio: ora i capelli le arrivano appena sotto il mento, ha detto addio alle treccine extra long, sfoggiando in questi giorni un taglio scalato con frangetta. Anche la nuance di biondo è diversa, più scura rispetto a quella precedente. Sta comunque sperimentando diverse soluzioni, passando dal liscio al mosso, sciolti e raccolti, con e senza ciocche intorno al viso. "Oops I did it again" (oops l’ho fatto ancora) ha scritto l'influencer, mostrando la nuova acconciatura sui social a fan e follower, che sanno benissimo quanto sia imprevedibile in fatto di look (e non solo!).