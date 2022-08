Sofia di Svezia principessa glamour: la sua maxi gonna è un’opera d’arte ma nasconde un dettaglio dark Sofia di Svezia ha partecipato a un festival musicale che si è tenuto ieri a Stoccolma e ne ha approfittato per sfoggiare un look glamour e colorato. Il dettaglio che non è passato inosservato? La sua maxi gonna a balze nascondeva dei dettagli “dark”.

A cura di Valeria Paglionico

Chi ha detto che solo Kate Middleton e le donne di casa Windsor possono essere considerate icone di stile a livello internazionale? La verità è che a farle concorrenza sono diverse Royals europee, da Rania di Giordania a Letizia di Spagna. Ora a essersi aggiunta alla lista è stata Sofia di Svezia, la moglie 37enne del principe Carlo Filippo che non ha nulla da invidiare alle "cugine" straniere. Nelle ultime ore ha partecipato "in solitaria" al Funkisfestivalen, un noto festival musicale svedese che ogni anno si tiene a Stoccolma, e per l'occasione ha dato il meglio di lei in fatto di stile. La sua maxi gonna a balze è super glamour, peccato solo che "nascondesse" dei dettagli macabri e dark.

Quanto costa la gonna a balze di Sofia di Svezia

La principessa Sofia di Svezia ha partecipato a un noto festival di musica svedese ieri sera e, come da tradizione tra le reali, non ha rinunciato al glamour. Fin da quando è uscita dall'auto che l'ha portata a Stoccolma è riuscita ad attirare tutti i riflettori su di sé grazie al suo look. Il capo chiave dell'outfit è la maxi gonna a balze, un modello di raso celeste decorato all-over con delle stampe ispirate alle opere d'arte rinascimentali e statue barocche. Si tratta di una "chicca" firmata dal brand Maxjenny!, che sul sito ufficiale viene venduta a 1.129 sterline, ovvero poco più di 1.300 euro. Il dettaglio che solo in pochi hanno notato? Tra i disegni c'erano anche delle macabre immagini di cimiteri commemorativi con tanto di lapidi.

Gonna Wolf & Badger

Sofia di Svezia sceglie accessori minimal e chic

Per completare il tutto la principessa di Svezia ha scelto degli accessori minimal in total black, dal top a maniche lunghe di By Malina alla clutch bag Susan Szatmary. L'obiettivo? Mettere in risalto la gonna colorata e dark. Non sono mancati i gioielli preziosi: anelli e orecchini con le pietre colorate sono firmati Bigli. Insomma, Sofia ha dimostrato di non aver paura di osare quando si parla di stile, anche se secondo molti il suo outfit è un tantino troppo macabro. La cosa certa è che la principessa vanta una bellezza mozzafiato e non ha assolutamente nulla da invidiare alle colleghe britanniche: in quante avranno il coraggio di imitarla?

