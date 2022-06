Simona Ventura festeggia il compleanno della figlia Caterina: decorazioni blu e torta personalizzata Caterina è la figlia che Simona Ventura ha adottato nel 2014. Ha compiuto 16 anni e la famiglia le ha organizzato un party coloratissimo.

A cura di Giusy Dente

Tempo di festeggiamenti in famiglia, per Simona Ventura. La conduttrice ha organizzato un party in occasione dei 16 anni di Caterina, la piccola di casa. Caterina è stata adottata nel 2014, dopo un periodo di affido cominciato quando aveva poche settimane di vita: la madre biologia non poteva prendersene cura. La Ventura l'ha accolta in casa, l'ha cresciuta con amore, la considera una figlia a tutti gli effetti, alla pari di Niccolò e Giacomo. I due fratelli sono nati rispettivamente nel 1998 e nel 2000 quando Supersimo era sposata con Stefano Bettarini. Sono una famiglia molto unita: i 16 anni di Caterina non potevano certo passare inosservati.

I 16 anni di Caterina Ventura

"E sono 16 Cate. Sei dolce ma determinata, sei sensibile ma forte, sei simpatica (quando vuoi) e intelligente. Non passa giorno in cui non sia orgogliosa di te, della ragazza che sei, della donna che stai diventando. Vola alto, entusiasta e decisa sul tempo che ci aspetta. Ti voglio bene. La tua mamma": questa la dedica social di Simona Ventura per la figlia. Caterina ha compiuto 16 anni e la conduttrice le ha scritto queste dolci parole, allegate a una raccolta delle loro foto più belle.

Parole di grande amore sono arrivate anche dal giornalista Giovanni Terzi, il compagno della conduttrice da circa due anni: "Auguri alla mia dolce Caterina capace con un sorriso ed un abbraccio di rendere speciale ogni giornata. Giorno dopo giorno dimostri, a chi come me ha la fortuna di starti vicino, di essere non solo una brava ragazza ma già una giovane donna responsabile e matura. Hai mille qualità dolce Cate: la bellezza, la dolcezza, la determinazione, la creatività ma soprattutto la dignità. Sei una presenza importantissima nella mia vita mi raccomando però abbi sempre cura di te dolce Cate e proteggi il tuo cuore regalandolo solamente alle persone che meritano di vederne la bellezza".

Party total blu per Caterina Ventura

"Un compleanno da ricordare! Sono tante le cose che vorrei dirvi, mi viene però solo di raccontarvi quanto sono fortunata": ha scelto poche ma sentite parole Simona Ventura, per condividere con fan e follower alcune istantanee di un giorno importante. Le foto riguardano la festa di compleanno di sua figlia Caterina, che ha compiuto 16 anni.

Erano presenti al party amici e parenti, compresi ovviamente Giacomo e Niccolò, legatissimi alla sorellina minore. La festa di compleanno si è svolta presso Dazi Milano, un locale del capoluogo lombardo. Per l'occasione, tutto è stato allestito in blu (con l'aiuto prezioso della event e wedding planner Isabella Fiore). Perfettamente in tinta con gli addobbi, tra neon e palloncini, anche la festeggiata: Caterina ha scelto un look giovanile ma elegante, con blusa bianca e gonnellina a portafoglio celeste, abbinate a dei camperos. Outfit rosa, invece, per Supersimo: blazer doppiopetto over con pantaloni a zampa e sottogiacca fucsia, stessa nuance delle décolleté con tacco alto. Sarà senz'altro un compleanno impossibile da dimentiare.