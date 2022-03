Simona Ventura debutta al timone di Ultima fermata: la prima puntata è in fucsia Per la prima puntata di Ultima fermata, Simona Ventura ha scelto un completo di un colore sgargiante, il fucsia. Il prezzo dell’intero outfit supera i 2000 euro.

A cura di Giusy Dente

La carriera professionale di Simona Ventura la vede attualmente impegnata su due fronti, sia in Rai che a Mediaset. La famosa conduttrice, infatti, ha deciso di non farsi da parte: continuerà il suo impegno a Citofonare Rai 2 (la domenica assieme a Paola Perego) e parallelamente ha intrapreso l'avventura al timone di Ultima fermata, su Canale 5. Il format è di Maria de Filippi, prodotto da Fascino: i protagonisti sono coppie in crisi, che provano a recuperare i loro rapporti con l'aiuto di psicologi e psicoterapeuti. Il debutto in prima serata del love show è andato bene: è stato visto da 2.099.000 spettatori pari al 12.36% di share. Per l'occasione, la conduttrice ha scelto un look d'impatto, colorato e spumeggiante, proprio come lei.

Il look di Simona Ventura

Simona Ventura su Instagram si è detta molto agitata, per il debutto in prima serata su Canale 5. Non lo ha nascosto ai suoi fan e follower, che la seguono con affetto in tv dagli anni Novanta: la conduttrice è una delle più amate del panorama televisivo italiano, una carriera densa di successi alla guida di moltissimi programmi. Ultima fermata la vede questa volta al timone di un love show, al centro ci sono i sentimenti: relazioni, tradimenti, matrimoni, decisioni importanti da prendere. Il tutto, sotto l'occhio delle telecamere e dei telespettatori.

in foto: giacca Hebe Studio

"Mi sto preparando con molto anticipo" ha scritto sul social, anticipando il look sgargiante scelto per la prima puntata del reality. Ha puntato su qualcosa di glamour, un completo mannish oversize in un colore allegro e decisamente primaverile. Giacca e pantaloni fucsia sono di Hebe Studio. Il capo spalla è una giacca monopetto in crepe con revers e pattine, con un unico bottone foderato centrale e cintura, taschino e spalle oversize. Costa 1066 euro, sul sito del brand.

in foto: pantaloni Hebe Studio

I pantaloni abbinati sono a vita alta, con tasche frontali, passanti per cintura e tasche a filetto sul retro. Il loro prezzo è 567 euro, come si può leggere sul sito del marchio. Per completare l'outfit, Simona Ventura ha scelto décolleté Gianvito Rossi: si tratta forse del modello più iconico del brand di calzature di lusso: pump in pelle verniciata nella colorazione rosso Tabasco acceso con tacco a stiletto, a contrasto col resto del look. Costano 590 euro.