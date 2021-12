Scarpe per Capodanno 2022: zeppe argento e tacchi lucenti, 9 modelli per San Silvestro Per entrare nel 2022 con il piede giusto niente di meglio che un paio di scarpe scintillanti: dagli stivali argento alle décolleté rosse portafortuna.

A cura di Beatrice Manca

Salvatore Ferragamo

La fine dell'anno si avvicina e la vera domanda ora è: cosa mi metto per Capodanno? Qualunque sia la scelta dell'outfit, a fare la differenza saranno le scarpe. Come insegna Carrie Bradshaw, la protagonista di Sex and the City recentemente tornata sul piccolo schermo, nessuna donna ha mai abbastanza scarpe. Anziché cedere allo shopping compulsivo, però, meglio puntare su un modello di tendenza da indossare più e più volte per tutto l'anno che verrà, fino al prossimo Capodanno! Dalle mule agli stivali con la zeppa, i nove modelli perfetti per brillare nella notte di Capodanno 2022.

Le mule glitter

In casa o al ristorante, la parola d'ordine del dress code di Capodanno è una: scintillare. Le mule di glitter hanno due vantaggi: trasformano anche il più semplice abito nero in un outfit da festa e sono uno dei modelli cult che indosseremo anche la prossima estate. Se non sono sparite dagli anni Novanta a oggi, non lo faranno certo adesso.

Salvatore Ferragamo

Le zeppe metallic

Chi ha già nostalgia delle piste da ballo non può resistere al richiamo anni Settanta dello stile Disco Glam. Le zeppe sono tornate protagoniste delle tendenze invernali e sono perfette per ballare per ore senza il tipico dolore ai piedi dei tacchi alti. Per un look in perfetto stile disco l'ideale è puntare su un colore metallizzato, come propone N°21.

N°21

I décolleté rosso vernice

A Capodanno non si può fare a meno di un tocco di rosso, colore portafortuna sin dalla notte dei tempi. Se però l'armocromia non è dalla vostra parte o semplicemente avevate già puntato un abito nero, l'ideale è puntare sulle scarpe: sono allegre, fanno aria di festa e sono perfette da qui a San Valentino. Il modello firmato Tod's, con il tacco basso, è il bene rifugio per chi prevede di stare in piedi fino all'alba.

Tod’s

I sandali oro

Estate o inverno, i sandali in colori preziosi restano una delle scarpe più sensuali del guardaroba. Il colore su cui puntare a Capodanno è l'oro: ricorda lo champagne, i gioielli e "scalda" un look monocromatico. I sandali con i listini di Michael Kors sono perfetti sotto un tailleur bianco o un abito aderente nero. L'importante è coordinare anche pochette e gioielli: l'oro è il re della palette e non divide la scena con nessuno.

Michael Kors Collection

I sabot con tacco invisibile

Il tacco c'è, ma non si vede: se volete stupire i vostri ospiti a Capodanno o far colpo con gli amici puntate su un sabot con tacco particolare. I più originali? Quelli firmati Fendi in un elegante color nude con tacco-logo dorato. Così particolari che hanno conquistato anche Miriam Leone: l'attrice ha sfoggiato uno stivaletto "senza tacco" sotto un abito avorio.

I camperos silver

Per le sportive, niente di meglio che un paio di stivali per entrare nel nuovo anno a passo sicuro. Non i classici stivali da cavallerizza neri, però, e nemmeno scamosciati: il vero must delle feste sono gli stivali oro e argento. In versione texani, come propone Isabel Marant, sono grintosi e sexy al tempo stesso.

Isabel Marant

Gli stivali viola

Variante sul tema: gli stivali scamosciati in un colore audace, come il viola. Quelli firmati Sebastian con il tacco alto sono da veri dandy: basta una camicia in seta o una giacca di velluto e l'outfit di Capodanno è super chic anche per chi resta a casa.

Sebastian

Le slingback total black

Un grande classico aggiornato: le slingback, le scarpe con il cinturino che abbraccia la caviglia tipiche degli anni Cinquanta, nere. Perfette sotto un minidress scintillante o un abito aderente in lamé, questo modello dà un tocco di classe a ogni outfit ed è un investimento sul futuro: si portano a ogni età, in ogni stagione e in ogni occasione.

Versace

Le décolleté in velluto

Il tessuto più prezioso del guardaroba invernale è decisamente il velluto: elegante, sontuoso, regale. Se progettate di indossare un completo in velluto perché non abbinare le décolleté foderate? Il total look in velluto è perfetto per le feste di fine anno, ma le scarpe si possono "riciclare" anche sotto un classico tailleur.