Scarlett Johansson incanta Cannes: sfila in abito satinato rosa (e immancabile rossetto) Scarlett Johansson è arrivata a Cannes per la premiere di “The Asteroid City”. Ha sfilato sul red carpet con un elegante abito lungo e immancabile rossetto scuro, il suo preferito.

A cura di Giusy Dente

Scarlett Johansson al Festival di Cannes 2023

Il 23 maggio è la serata di The Asteroid City, a Cannes 2023. Per la premiere della nuova pellicola di Wes Anderson, in concorso al Festival, è giunto il regista statunitense accompagnato dal suo stellare cast al completo. Sul red carpet hanno sfilato Jason Schwartzman, Tom Hanks, Adrien Brody, Bryan Cranston, Steve Carell, Margot Robbie. Gli occhi erano tutti per la diva più attesa della serata: l'attrice Scarlett Johansson.

Scarlett Johansson

Asteroid City, in uscita il 23 giugno negli Stati Uniti, arriverà nei cinema italiani il 14 settembre. Il film è ambientato nel 1955, in un'immaginaria città americana nel deserto. La cittadina ospita una convention di scienziati provenienti da tutto il Paese, riuniti per ispezionare le invenzioni di studenti particolarmente brillanti e dotati, aspiranti astronomi, che giungono sul posto accompagnati dal genitori.

Scarlett Johansson e Colin Jost

L'evento verrà invece del tutto sconvolto da una serie di eventi. Scarlett Johansson interpreta l'attrice Midge Campbell e dalle poche immagini rilasciate del film, si può notare che nella pellicola ha i capelli completamente diversi dal solito, corti e scuri. Sul red carpet di Cannes, la diva ha sfilato invece con l'iconica chioma bionda che la contraddistingue.

Scarlett Johansson in Prada

Scarlett Johansson ha percorso il red carpet assieme al resto del cast. Presente anche Colin Jost (comico del Saturday Night Live), suo marito: i due sono stanno insieme dal 2017, si sono sposati a sorpresa nel 2020 in una cerimonia con pochi intimi e a ottobre 2021 hanno accolto in famiglia il primo figlio, Cosmo. Per l'attrice è stato il terzo sì. Per la serata di Gala, l'attrice ha indossato un abito satinato rosa, una creazione custom firmata Prada. Si tratta di un vestito fasciante e aderente con bretelline sottili, spacco posteriore, scollo a V e dettaglio a contrasto bianco, all'altezza della scollatura, con paillettes.

Scarlett Johansson in Prada

Lo ha abbinato a un paio di sandali argentati con plateau e tacco quadrato vertiginoso. Infine, per impreziosire il pink look, ha aggiunto un paio di vistosi orecchini di diamanti pendenti. Il look è opera della fashion stylist Kate Young. Rossetto rosso aranciato per l'attrice, che come sempre ha messo in risalto le labbra con un colore forte, colorando anche le guance così da evidenziare gli zigomi. Il rossetto è il must have dei suoi make-up, quello a cui non rinuncia mai: ha ammesso di averne sempre uno rosso con sé in borsa, per ritocchi dell'ultimo minuto.