Sarah Toscano, minigonna a pieghe e sneakers chunky: nel video di Sexy Magica torna a essere tennista Sarah Toscano ha rilasciato il video di Sexy Magica, la hit che ha lanciato ad Amici e che ora sta dominando le classifiche. Per l'occasione è tornata alla sua più grande passione, il tennis, sfoggiando un adorabile look a tema.

A cura di Valeria Paglionico

Non è passato neppure un mese dal gran finale di Amici di Maria De Filippi ma la vincitrice Sarah Toscano è già una star. Dopo aver alzato al cielo l'ambita coppa gold, ha dato il via alla promozione del suo album tra in-store e ospitate televisive (prima tra tutte quella a Verissimo), mentre ora è alle prese con i preparativi per le esibizioni ai numerosi festival estivi che la vedranno protagonista. Qualche giorno fa, ad esempio, è salita sul palco di Roma e ha incantato tutti con un look blu elettrico sensuale e contemporaneo. Nelle ultime ore, inoltre, ha accontentato uno dei più grandi desideri dei fan: ha rilasciato il video di Sexy Magica, nel quale è tornata a ricoprire i panni di tennista.

Sarah Toscano segue il trend tennis core

Sexy Magica è una delle canzoni più ascoltate su Spotify da qualche settimana a questa parte e non poteva che essere accompagnata da un video all'insegna del glamour. Per l'occasione Sarah è tornata alla sua più grande passione, quella per il tennis, divertendosi a realizzare le riprese in un vero e proprio campo con tanto di look a tema. Seguita dalla stylist Aida Mengana, ha pensato bene di seguire la mania tennis core con una minigonna a pieghe total white, un modello a vita bassa e con i bottoni gioiello sui lati, e un cardigan crop a fondo rosso ma tempestato di candide ruches. Niente tacchi alti come ad Amici, ha preferito un paio di comode sneakers ma con la suola chunky (e i calzettoni in tinta portati a vista).

Il look da tennista di Sarah Toscano

I wet hair di Sarah Toscano

Nel video di Sexy Magica non è mancato un secondo look all'insegna del glamour. Abbandonato il campo da tennis, Sarah si è vestita da sera, trasformandosi in una regina dark. Pantaloni a vita bassa neri e crop top scollato che hanno lasciato il piercing all'ombelico in vita, la cantante ha arricchito l'outfit nero con una cintura gioiello fatta con catene di perle. A rendere il tutto ancora più sofisticato è stata l'acconciatura: Sarah ha tenuto i capelli sciolti e mossi ma ha aggiunto un tocco super trendy con un effetto bagnato che si rivelerà perfetto per l'estate. Insomma, Sarah sembra essere destinata a diventare una stella della musica italiana capace di fare concorrenza a tutte le "colleghe" di Amici.

