video suggerito

Sarah Toscano da Amici a Battiti Live: il minidress con i tagli cut-out costa quasi 600 euro Sarah Toscano era tra gli artisti che si sono esibiti durante la prima giornata di registrazioni di Battiti Live 2024: ecco cosa ha indossato per il debutto sul palco di Italia 1. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

66 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'estate 2024 è cominciata e con lei sono partiti anche i festival musicali di stagione che vedono sul palco i cantanti del momento sfidarsi a colpi di tormentoni. Ieri in Puglia è stato dato il via alle registrazioni di Battiti Live (la cui prima puntata andrà in onda l'8 luglio su Italia 1) e sono stati molti gli artisti che si sono esibiti sul palco con le loro hit. Al di là della "padrona di casa" Ilary Blasi, che per il debutto ha scelto degli appariscenti stivali gold, ad attirare le attenzioni del pubblico è stata Sarah Toscano, la vincitrice dell'ultima edizione di Amici di Maria De Filippi ormai diventata una vera e propria star: ecco cosa ha indossato per la sua prima volta al festival targato Radio Norba.

Chi ha firmato l'abito cut-out di Sarah Toscano

Sarah Toscano è tra le cantanti più in vista del momento: dopo aver conquistato a sorpresa la vittoria ad Amici, ora sta scalando le classifiche con la hit Sexy Magica, nel cui video è tornata a giocare a tennis ma in versione glamour. L'avevamo lasciata qualche settimana fa sul palco del suo prima festival estivo, ora la ritroviamo alle prese col debutto a Battiti Live. Lasciatasi alle spalle gli abiti low-cost sfoggiati al talent di Canale 5, ora veste decisamente più sofisticata. Ha indossato un mini dress firmato AMEN, per la precisione un modello dark in crêpe dalla silhouette fasciante e con dei cut-out sui fianchi e al centro del seno, la sua particolarità? Sul davanti è tempestato di mini perline silver a effetto "stellare". Il prezzo del capo sul sito ufficiale del brand è di 580 euro.

Abito AMEN

Gli stivaletti lunari di Sarah Toscano

A completare il primo outfit per il festival di Italia 1 non sono mancati degli ulteriori dettagli glamour: nonostante sia estate, Sarah non ha rinunciato ai suoi tanto amati stivaletti col tacco largo ma li ha declinati in una versione "lunare", ovvero in tessuto a specchio total silver. Orecchini a cerchio, make-up con dei micro cristalli intorno agli occhi e capelli lasciati sciolti e ondulati ma con qualche treccina in stile anni 2000 nel mezzo della chioma: Sarah Toscano ha dato l'ennesima prova di essere una diva contemporanea. In quanti non vedono l'ora di tornare ad ammirarla in tv a Battiti Live?

Sarah Toscano in AMEN