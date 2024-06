Sarah Toscano dopo Amici: pantaloni di vernice e trucco elettrico per il primo concerto dell’estate

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

L'estate 2024 non è ancora cominciata ma sono già partiti gli eventi musicali che vedranno gli artisti del momento sfidarsi a colpi di tormentoni. Nelle ultime ore, ad esempio, il Centrale Foro Italico di Roma ha ospitato Radio Zeta Future Hits Live, il Festival della Generazione Zeta andato in scena con la sua prima tappa. Angelina Mango, Mahmood, Tananai, Annalisa, Paola e Chiara: tra i grandi nomi che si sono esibiti sul palco c'era anche Sarah Toscano, la vincitrice dell'ultima edizione di Amici di Maria De Filippi che ha fatto il suo debutto agli appuntamenti più "infuocati" dell'estate. Ecco cosa ha indossato per la prima esibizione live dopo il trionfo al talent show.

L'estate vitaminica di Sarah Toscano

Sarah Toscano ha dato ufficialmente il via alla sua carriera post-Amici e lo ha fatto senza rinunciare allo stile glamour e fresco che da sempre la contraddistingue. L'avevamo lasciata spaziare tra minidress trasparenti e stellati e completi oversize in total denim, ora la ritroviamo dominare il palcoscenico romano in blu elettrico. Per il debutto ai festival dell'estate ha scelto un look vitaminico che difficilmente sarebbe potuto passare inosservato. Per la precisione ha sfoggiato un coordinato con pantaloni di vernice a vita bassa e top di volant con maniche lunghe e a pipistrello portato legato solo al centro del seno, così da lasciare gli addominali in vista.

Il look blu elettrico di Sarah Toscano

Sarah Toscano col make-up coordinato al look

Nel look di Sarah non sono mancati degli ulteriori dettagli fashion, dalle pumps bianche a contrasto col tacco agli occhiali da sole con la montatura silver. A fare la differenza è stato il make-up: è dai tempi di Amici che la cantante ha rivelato la sua passione per i trucchi scintillanti e curati nei minimi dettagli ma questa volta ha pensato bene di abbinare tutto all'outfit "elettrico". Ha esaltato gli occhi con un ombretto blu glitterato e con una linea di eye-liner, mentre per quanto riguarda le labbra ha preferito un rossetto nudo. Capelli sciolti e ondulati, fare da diva e coreografie appena accennate: con la sua Sexy Magica di sicuro Sarah si rivelerà una delle regine dell'estate 2024.

