Sarah Jessica Parker e la verità “nascosta” sul Cosmopolitan, l’iconico drink di Sex and the City Ricordate il drink Cosmopolitan amatissimo da Carrie Bradshaw in Sex and the City? Di recente Sarah Jessica Parker ha rivelato il “segreto” di quelli che ha bevuto sul set.

A cura di Valeria Paglionico

Sex and the City, l'iconico telefilm degli anni '90, sta vivendo una nuova "epoca d'oro", il motivo? È stata lanciata la seconda stagione del sequel And Just Like That, che vede Carrie Bradshaw e le sue amiche raccontare la loro "nuova vita" dopo i 50 anni. Non sorprende, dunque, che stiano emergendo una serie di dettagli inediti sulle protagoniste che hanno fatto storia ma quella che sta facendo più scalpore non riguarda propriamente le attrici, quanto piuttosto il loro drink preferito, il Cosmopolitan. In quanti sapevano che Sarah Jessica Parker per anni l'ha odiato così tanto da non riuscire a berlo sul set?

La reazione di Sarah Jessica Parker quando ha provato il Cosmopolitan per la prima volta

Nelle prime stagioni di Sex and the City le ragazze si incontravano nei bar più in voga di New York per raccontarsi le avventure sessuali più strambe e romantiche vissute e al loro tavolino non mancava mai un Cosmopolitan. Era il cocktail preferito di Carrie Bradshow, alias Sarah Jessica Parker, che riuscì a influenzare così tanto le mode dell'epoca da renderlo il drink più popolare degli anni '90. In quanti all'epoca lo hanno ordinato solo per emularla? Solo oggi, però, l'attrice ha rivelato una "verità scomoda" su quella iconica bevanda total pink: la prima volta che la provò sul set la definì "terribile".

Carrie Bradshaw beve Cosmopolitan in Sex and the City

Il segreto dei Cosmopolitan in Sex and the City

Il Cosmopolitan è la bevanda alcolica composta da vodka, liquore all'arancia, succo di lime e succo di mirtillo rosso ma Sarah Jessica Parker, intervistata al Table for Two con Bruce Bozzi durante l'iHeartPodcast, ha rivelato che il drink bevuto sul set era tutt'altro che "autentico". Quello che veniva offerto a Carrie e le altre non era alcolico, era semplicemente un mix di acqua e succo di mirtillo. È proprio per questo che l'attrice, che all'epoca non ne aveva mai bevuto uno "originale", pensava che fosse un cocktail terribile. Ad oggi, dopo averlo provato in "tutte le salse", lo adora ma la cosa che non si sarebbe mai aspettata è che la bevanda sarebbe diventata un cult grazie a lei e a quel piccolo "segreto" per non ubriacarsi sul set.