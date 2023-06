Sarah Jessica Parker fiera della sua bellezza naturale: “Dovrei smettere di invecchiare?” Sarah Jessica Parker è alle prese con la promozione della seconda stagione di And Just Like That e in una recente intervista ha raccontato del suo rapporto con l’avanzare dell’età: non ha paura di invecchiare e dice no ai ritocchi chirurgici.

A cura di Valeria Paglionico

Sarah Jessica Parker è tornata a ricoprire i panni di Carrie Bradshaw, l'iconica protagonista di Sex and the City che ora è tornata in tv in versione over 50 con il sequel And Just Like That. A pochi giorni dal lancio delle prime puntate della seconda stagione l'attrice ha dato il via a un tour promozionale in giro per l'America e non esita a rilasciare delle interviste esclusive, parlando sia della carriera che della vita privata. Di recente è stata ospite dell'Howard Stern Show e ha parlato del suo rapporto con la chirurgia plastica, facendo riferimento soprattutto all'ageismo a Hollywood, dove tutti sembrano aver paura di invecchiare.

Sarah Jessica Parker ha detto no ai ritocchini

Tra le prime domande che Howard Stern ha posto a Sarah Jessica Parker c'è: "Ti senti un essere umano di bell'aspetto?". La risposta dell'attrice è stata semplicemente "Sono presentabile, non mi piace molto guardarmi, penso di stare bene", a prova del fatto che è rimasta con i piedi per terra nonostante il successo planetario. Sebbene chieda spesso alle persone se ha superato il tempo massimo per sottoporsi a un liftng, va fiera della sua bellezza naturale. Certo, si sottopone spesso a dei trattamenti dermatologici particolari, primo tra tutti il peeling, ma ha le idee chiare sulla chirurgia plastica: non ha alcuna intenzione di fare dei piccoli ritocchini.

Sarah Jessica Parker alla prima di And Just Like That

La lotta contro l'ageismo a Hollywood

Nonostante rifiuti la chirurgia plastica sul suo corpo, Sarah ha spiegato di capire chi si sottopone a interventi tanto invasivi. Il motivo è molto semplice: la società e il mondo hollywoodiano sopra tutti vivono ancora di pregiudizi e legano l'invecchiamento allo svanire della bellezza. "C’è così tanta enfasi sull’aspetto delle donne. Le persone dovrebbero fare tutto ciò che le fa sentire meglio uscendo dalla porta", ha spiegato la diva. Si è poi ribellata a ogni forma di ageismo lanciando un messaggio importante. Le sue parole sono state: "Sembra quasi che le persone non vogliano che siamo perfettamente a nostro agio dove siamo, come se quasi si divertissero a farci soffrire per chi siamo oggi, se scegliamo di invecchiare naturalmente e non sembrare perfetti, o se fai qualcosa che ti fa sentire meglio. So che aspetto ho. Non ho scelta. Cosa devo fare? Smettere di invecchiare? Scomparire?"