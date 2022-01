Salma Hayek col costume leopardato: il primo look del nuovo anno è balneare e griffato Salma Hayek ha dato il via al nuovo anno in versione balneare. La prima foto postata sui social nel 2022 è infatti a bordo piscina con indosso un costume intero animalier: ecco quanto costa e chi lo ha firmato.

A cura di Valeria Paglionico

La mania più gettonata tra le star durante le ultime feste natalizie? Quella di organizzare delle vacanze in location esotiche e isolate, così da prendersi una pausa sia dal lavoro che dall'incubo del Covid. Già nei giorni scorsi sono state moltissime le celebrities che hanno documentato sui social le loro giornate passate tra mare cristallino e micro bikini, ma solo di recente si è aggiunta alla lista anche Salma Hayek. Ha cominciato il nuovo anno con un audace look balneare, dando prova di non sentire affatto il peso dell'età che avanza. In quanti, guardando lo scatto in costume, direbbero che ha 55 anni?

Le vacanze all'insegna del relax di Salma Hayek

Come ha passato il primo lunedì dell'anno Salma Hayek? Niente ufficio, lavoro o impegni professionali: si è lasciata immortalare nel più totale relax mentre beveva un caffè a bordo piscina sullo sfondo di una meravigliosa location esotica. Naturalmente ha documentato tutto sui social, scrivendo nella didascalia dello scatto: "Il primo caffè del primo lunedì del primo mese del nuovo anno". Insomma, l'attrice si tratta bene e di sicuro avrà scatenato l'invidia di molti fan che, al contrario, nelle stesse ore erano alle prese con il ritorno al lavoro.

Costume Saint Laurent

Il costume animalier di Salma Hayek

Ad aver attirato le attenzioni del pubblico è stato soprattutto il costume sfoggiato da Salma Hayek. Si tratta di un modello intero completamente leopardato, caratterizzato da una scollatura profonda legata dietro al collo che mette in risalto il décolleté. Chi lo ha firmato? Saint Laurent, che sul web lo vende a 620 sterline (circa 741 euro). Per completare il tutto Salma ha scelto un paio di maxi occhiali neri in stile diva, mentre, per quanto riguarda le scarpe, ha preferito non indossarle e rimanere a piedi nudi. Questa foto non è forse il trionfo della sensualità e del relax?