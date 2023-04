Sabrina Ferilli regina di bellezza acqua e sapone: com’è l’attrice senza trucco Siamo sempre stati abituati a vedere Sabrina Ferilli con dei look curatissimi in tv ma sui social ha cambiato registro. Ha postato un selfie al naturale, non avendo paura di mostrarsi senza trucco.

A cura di Valeria Paglionico

I selfie senza trucco sono ormai diventati una vera e propria mania sia tra le star che tra i "comuni mortali", l'obiettivo? Dimostrare che la propria bellezza è assolutamente naturale, tanto da non aver bisogno di particolari artifici o di filtri particolari per essere esaltata. L'ultima a non aver resistito al trend è stata Sabrina Ferilli, apparsa meravigliosa in versione acqua e sapone sul suo profilo Instagram. Niente eye-liner, fondotinta o rossetto, a dominare lo scatto è stato il suo aspetto raggiante e il suo sorriso dolce appena accennato: ecco com'è la showgirl con il viso al naturale e i capelli spettinati.

Sabrina Ferilli senza trucco

Sabrina Ferilli ha sempre abituato i fan ai suoi look curati nei minimi dettagli. Tubini sensuali, tacchi a spillo vertiginosi, pieghe impeccabili e make-up super sofisticati sebbene appena accennati: l'attrice raramente si è mostrata in pubblico in versione acqua e sapone. Sui social, però, ha fatto un'eccezione, incantando il pubblico con un selfie senza trucco. Si è immortalata in primissimo piano sullo sfondo di un ambiente casalingo, indossa solo un reggiseno nude di cui si intravede solo una spallina e ha il viso completamente struccato. Sebbene non abbia usato rimmel, ombretto, rossetto o fondotinta, è ugualmente meravigliosa e vanta un sorriso capace di "bucare" lo schermo.

Sabrina Ferilli senza trucco

I capelli naturali di Sabrina Ferilli

Ad aver attirato le attenzioni dei fan è stata anche l'acconciatura. Sarà perché era appena uscita dalla doccia o perché durante le giornate di festa non ha potuto fare visita al parrucchiere, ma Sabrina non ha avuto paura di fotografarsi con i capelli mossi e sauvage, proprio come se si fosse appena svegliata. Nella didascalia del post ha scritto semplicemente "Ciao" ma tanto è bastato per accumulare migliaia di like in poche ore. I followers hanno apprezzato non poco questa scatto senza trucco, tanto da non aver esitato a definirla "Pischella" o "Bellezza della natura". Sabrina troverà mai il coraggio di mostrarsi in questa versione "selvaggia" anche in televisione?