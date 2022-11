Robert Downey Jr. calvo sul red carpet: Iron Man è irriconoscibile con i capelli rasati a zero Dimenticate Robert Downey Jr. nei panni di Iron Man, durante la sua recente apparizione su un red carpet internazionale è apparso irriconoscibile. L’attore ha la testa calva ma il motivo vi sorprenderà.

A cura di Valeria Paglionico

Qualche giorno fa Robert Downey Jr. ha partecipato agli Academy Of Motion Picture Arts And Sciences 13th Governors Awards e ha lasciato i fan letteralmente senza parole. Siamo sempre stati abituati a vederlo al cinema nei panni di Iron Man ma ora le cose sembrano essere cambiate in modo drastico. Oltre a lavorare a un nuovo ruolo che non c'entra nulla con i supereroi Marvel, l'attore ha anche rivoluzionato il suo hair look. Niente più capelli folti e ciuffo vaporoso, sul red carpet ha sfilato con la testa completamente calva, apparendo irriconoscibile. Cosa gli è successo? La risposta è arrivata dal diretto interessato sui social.

Il nuovo look di Iron Man

Dimenticate Robert Downey Jr. con i capelli a spazzola e il pizzetto curatissimo del suo Iron Man, ora l'attore sfoggia un look inedito che lo rende irriconoscibile. Sul red carpet degli Academy of Motion Picture Arts and Sciences 13th Governors Awards, dove ha sfilato accanto alla moglie Susan Downey, è apparso elegantissimo con uno smoking su misura in total black, lo ha abbinato a una camicia bianca portata col primo bottone spuntato e con la classica cravatta in tinta. A fare la differenza, però, è stato l'hair look: il divo non ha più neppure un capello sulla testa e, come se non bastasse, ha anche eliminato barba e pizzetto dal viso.

Robert Downey Jr. e la moglie Susan Downey

Perché Robert Downey Jr. ha tagliato i capelli

L'avanzare dell'età non c'entra nulla col nuovo look dell'attore di Iron Man: non è affatto alle prese con le calvizie, anzi, vanta ancora un ciuffo fluente e vaporoso, solo che ha dovuto stravolgere l'acconciatura per motivi lavorativi. Robert è tra i protagonisti della serie HBO The Sympathiser, dove probabilmente deve ricoprire i panni di un personaggio calvo. Non volendo indossare l'apposita calotta cinematografica che di solito si usa in occasioni come questa, ha preferito rasarsi a zero. Ha affidato il drastico taglio ai suoi figli (come mostrato con un viso postato sui social) e questi ultimi non hanno esitato a disegnargli una zucca sulla nuca a "opera finita", ironizzando sulla pettinatura inedita del papà.

Leggi anche Fedez con capelli rasati e smalto sulle unghie: dopo la quarantena cambia look ed è irriconoscibile