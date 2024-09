video suggerito

Reunion di Beautiful a Venezia ’81: sul red carpet sfilano Brooke e Ridge (col cagnolino nella borsa) Ieri sera a Venezia ’81 è andata in scena una vera e propria reunion di Beautiful. A incontrarsi sul red carpet sono stati Katherine Kelly, alias Brooke Logan, e Ronn Moss, alias Ridge Forrester: ecco cosa hanno indossato per l’occasione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Sta per terminare l'81esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia: questa sera verranno assegnati gli ambiti Leoni durante la cerimonia di chiusura e sono molti i registi e gli attori che non vedono l'ora di scoprire se si sono aggiudicati il riconoscimento. Naturalmente l'evento sarà accompagnato da un red carpet "stellare" con look da sogno e accessori esuberanti. Ieri, ad esempio, in occasione della prima del film Kjaerlighet (Love), è andata in scena una vera e propria "reunion" di Beautiful, la soap opera di Canale 5 che da oltre 30 anni tiene gli spettatori incollati alla tv. A rincontrarsi sono stati Ridge e Brooke, alias Ronn Moss e Katherine Kelly, che ne hanno approfittato per sfoggiare dei look da divi.

Brooke Logan da Beautiful a Venezia '81

Chi non ha mai visto una puntata di Beautiful o quanto meno l'iconica sigla? Sul red carpet di Venezia è andata in scena una vera e propria reunion, anche se solo inconsapevolmente. I due iconici protagonisti Brooke Logan e Ridge Forrester si sono incontrati alla prima di Kjaerlighet (Love) e, sebbene non abbiano sfilato fianco a fianco, sono riusciti lo stesso a far sognare i fan della soap. Brooke, alias Katherine Kelly, ha indossato un lungo abito blu cobalto, un modello dalla silhouette fasciante e con dei dettagli di pizzo nero sulla scollatura che ha abbinato a un paio di sandali col tacco a spillo. Capelli sciolti e ondulati, make-up semplice e sorriso stampato sulle labbra: l'attrice sembra aver scoperto la ricetta dell'elisir di "eterna giovinezza".

Katherine Kelly con l'abito blu cobalto

Ridge Forrester sfila col cagnolino

Ridge Forrester, alias Ronn Moss, è un "veterano" della Mostra del Cinema di Venezia, visto che già negli scorsi anni aveva partecipato all'evento sia con la moglie Devin DeVasquez che con il cagnolino (portato rigorosamente nella borsa). Ora è tornato al Lido ed, elegantissimo in smoking nero, camicia bianca e papillon, ha dato prova di essere un divo iconico e senza tempo. Anche in quest'occasione si è fatto accompagnare dalla consorte, apparsa in versione principesca con un lungo abito scintillante color pastello, e dal piccolo MrPrince, il chorkie di famiglia che trasporta nella maxi bag di pelle total black. Naturalmente il cucciolo ha attirato tutte le attenzioni dei fotografi, diventando il vero divo del red carpet.

Ronn Moss col cagnolino nella borsa