Regali di Natale “in serie”: la regola di galateo per non sbagliare

Siete in ritardo con i regali di Natale e state pensando di fare acquisti in serie? Ecco cosa dicono le regole di galateo sulla questione.

Il giorno di Natale è sempre più vicino e in moltissimi si stanno dedicando alla ricerca dei regali last minute. Sebbene possa sembrare entusiasmante andare in giro per i negozi tra infinite lucine e musiche tema, in verità si rivela incredibilmente stressante, soprattutto per chi non ha le idee chiare sul da farsi. In casi come questi, è possibile puntare tutto su dei doni "in serie", magari che si differenziano tra loro solo per colore? Ecco cosa dice il galateo sulla questione.

Perché i regali di Natale in serie sono sempre più diffusi

Acquistare i regali di Natale tutti in una volta, senza fare differenze tra un amico e l'altro, è la soluzione ideale per coloro che non vogliono perdere tempo e fatica nella ricerca ossessiva del dono perfetto. Il galateo, però, prevede delle regole ben precise in fatto di "shopping in serie". A rivelarlo è stata Jo Hayes, esperta di galateo di fama mondiale, che ha spiegato che questa tipologia di compere è diventata super diffusa da quando gli acquisti vengono fatti prevalentemente online. Quando si va in un negozio "fisico", infatti, un determinato prodotto potrebbe essere disponibile solo in pochi esemplari, dunque in questo caso fare i regali in serie non si rivela possibile.

La regola di galateo sullo shopping natalizio "all'ingrosso"

Stando alle regole dell'etichetta, in tutti i casi sarebbe bene essere ragionevoli e caritatevoli, considerando anche il prossimo ed evitando di consumare le scorte di un determinato prodotto. Acquistare all'ingrosso, però, è allo stesso tempo anche la scelta più conveniente dal punto di vista finanziario, visto che, spendendo per tutti i cari la stessa cifra, si raggiunge un ottimo rapporto qualità prezzo. La regola d'oro sulla questione? Jo Hayes non ha dubbi: bisogna fare agli altri quello che vorresti fosse fatto a te. Se si tiene a mente questo piccolo consiglio mentre ci si dà allo shopping natalizio, di sicuro le scelte messe in atto saranno più rispettose.