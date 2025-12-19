Regali di Natale a meno di 19 euro: le idee economiche per non spendere una fortuna

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Natale 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Durante il periodo delle feste non si pone solo l'annosa questione del regalo originale da fare ai propri cari ma anche, e soprattutto, ci si chiede come riuscire a non spendere una fortuna per i regali di Natale. Spesso si ha la necessità di acquistare piccoli pensierini a basso budget, magari da fare a colleghi o amici, dunque è necessario capire su cosa puntare per far quadrare i conti e non sperperare troppo denaro. Ecco dunque una guida con alcune idee per regali economici, divertenti e originali tutti a meno di 20 euro.

Per scegliere un regalo di Natale economico è possibile puntare sul beauty, esistono infatti centinaia di prodotti make up, tool per la skincare, set da bagno in vendita durante il periodo natalizio a prezzi contenuti. Gli special pack hanno anche una perfetta veste natalizia e solitamente hanno un prezzo che va dai 10 ai 15 euro. Oltre al prezzo contenuto scegliendo una crema per le mani o un balsamo labbra è possibile fare un regalo utile e originale allo stesso tempo. Questi piccoli pensierini sono infine perfetti per amici e amiche o per colleghe e colleghi.

Se la persona che riceverà il vostro regalo low cost non ama trascorrere ore dinanzi allo specchio tra make up e skincare, scegliete un capo d'abbigliamento o un accessorio. Via dunque con divertenti calzini, boxer o slip decorati, con cinture e cappelli in lana o con mini bag casual da indossare tutti i giorni. Anche in questo caso si tratta di regali utili che se decorati con stampe natalizie sono l'ideale come regalo da mettere sotto l'albero.

Non sempre gioielli e bijou sono costosi, è possibile scegliere orecchini e collane realizzate in metallo o con cristalli in vendita a prezzi economici. Questi bijou sono perfetti per essere sfoggiati anche durante le feste, per completare i propri scintillanti look di Natale e Capodanno.

Un'altra idea giusta per Natale sono tutti quei regali da mettere in casa durante le feste, come piccoli complementi d'arredo, candele profumate, profumatori d'ambiente ma anche tazzine per il caffè e mug. Esistono varianti low cost di questi oggetti che hanno un prezzo contenuto e a Natale fanno sempre la loro figura.

