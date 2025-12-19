stile e Trend
video suggerito
video suggerito
Natale 2025

Regali di Natale a meno di 19 euro: le idee economiche per non spendere una fortuna

Cosa regalare a Natale se si ha a disposizione un basso budget? Ecco tante idee regalo economiche tutte a meno di 20 euro.
Leggi le notizie in tempo reale. Aggiungi Fanpage.it al tuo feed Google.
A cura di Redazione Stile e Trend
0 CONDIVISIONI
Immagine
Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su
Natale 2025

Durante il periodo delle feste non si pone solo l'annosa questione del regalo originale da fare ai propri cari ma anche, e soprattutto, ci si chiede come riuscire a non spendere una fortuna per i regali di Natale. Spesso si ha la necessità di acquistare piccoli pensierini a basso budget, magari da fare a colleghi o amici, dunque è necessario capire su cosa puntare per far quadrare i conti e non sperperare troppo denaro. Ecco dunque una guida con alcune idee per regali economici, divertenti e originali tutti a meno di 20 euro.

Per scegliere un regalo di Natale economico è possibile puntare sul beauty, esistono infatti centinaia di prodotti make up, tool per la skincare, set da bagno in vendita durante il periodo natalizio a prezzi contenuti. Gli special pack hanno anche una perfetta veste natalizia e solitamente hanno un prezzo che va dai 10 ai 15 euro. Oltre al prezzo contenuto scegliendo una crema per le mani o un balsamo labbra è possibile fare un regalo utile e originale allo stesso tempo. Questi piccoli pensierini sono infine perfetti per amici e amiche o per colleghe e colleghi.

Bombe da bagno Sephora
Bombe da bagno Sephora
Calzini Happy Socks
Calzini Happy Socks

Se la persona che riceverà il vostro regalo low cost non ama trascorrere ore dinanzi allo specchio tra make up e skincare, scegliete un capo d'abbigliamento o un accessorio. Via dunque con divertenti calzini, boxer o slip decorati, con cinture e cappelli in lana o con mini bag casual da indossare tutti i giorni. Anche in questo caso si tratta di regali utili che se decorati con stampe natalizie sono l'ideale come regalo da mettere sotto l'albero.

Leggi anche
Addio carta regalo: cosa usare per rendere i pacchetti di Natale riciclabili
Candela Ikea
Candela Ikea
Mini crema viso Yepoda
Mini crema viso Yepoda

Non sempre gioielli e bijou sono costosi, è possibile scegliere orecchini e collane realizzate in metallo o con cristalli in vendita a prezzi economici. Questi bijou sono perfetti per essere sfoggiati anche durante le feste, per completare i propri scintillanti look di Natale e Capodanno.

Borsa Uniqlo
Borsa Uniqlo
Tazza Natura
Tazza Natura
Orecchini H&M
Orecchini H&M

Un'altra idea giusta per Natale sono tutti quei regali da mettere in casa durante le feste, come piccoli complementi d'arredo, candele profumate, profumatori d'ambiente ma anche tazzine per il caffè e mug. Esistono varianti low cost di questi oggetti che hanno un prezzo contenuto e a Natale fanno sempre la loro figura.

Libro 100 film Flying Tiger
Libro 100 film Flying Tiger
Kit beauty Yves Rocher
Kit beauty Yves Rocher
Moda e lifestyle
0 CONDIVISIONI
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
stile e Trend
api url views