Regali di Natale a meno di 19 euro: le idee economiche per non spendere una fortuna
Durante il periodo delle feste non si pone solo l'annosa questione del regalo originale da fare ai propri cari ma anche, e soprattutto, ci si chiede come riuscire a non spendere una fortuna per i regali di Natale. Spesso si ha la necessità di acquistare piccoli pensierini a basso budget, magari da fare a colleghi o amici, dunque è necessario capire su cosa puntare per far quadrare i conti e non sperperare troppo denaro. Ecco dunque una guida con alcune idee per regali economici, divertenti e originali tutti a meno di 20 euro.
Per scegliere un regalo di Natale economico è possibile puntare sul beauty, esistono infatti centinaia di prodotti make up, tool per la skincare, set da bagno in vendita durante il periodo natalizio a prezzi contenuti. Gli special pack hanno anche una perfetta veste natalizia e solitamente hanno un prezzo che va dai 10 ai 15 euro. Oltre al prezzo contenuto scegliendo una crema per le mani o un balsamo labbra è possibile fare un regalo utile e originale allo stesso tempo. Questi piccoli pensierini sono infine perfetti per amici e amiche o per colleghe e colleghi.
Se la persona che riceverà il vostro regalo low cost non ama trascorrere ore dinanzi allo specchio tra make up e skincare, scegliete un capo d'abbigliamento o un accessorio. Via dunque con divertenti calzini, boxer o slip decorati, con cinture e cappelli in lana o con mini bag casual da indossare tutti i giorni. Anche in questo caso si tratta di regali utili che se decorati con stampe natalizie sono l'ideale come regalo da mettere sotto l'albero.
Non sempre gioielli e bijou sono costosi, è possibile scegliere orecchini e collane realizzate in metallo o con cristalli in vendita a prezzi economici. Questi bijou sono perfetti per essere sfoggiati anche durante le feste, per completare i propri scintillanti look di Natale e Capodanno.
Un'altra idea giusta per Natale sono tutti quei regali da mettere in casa durante le feste, come piccoli complementi d'arredo, candele profumate, profumatori d'ambiente ma anche tazzine per il caffè e mug. Esistono varianti low cost di questi oggetti che hanno un prezzo contenuto e a Natale fanno sempre la loro figura.