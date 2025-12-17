I 101 regali più originali da fare a Natale 2025: la guida con le idee per stupire

Boxer Happy Socks, kit skin Etoo, portachiavi Miu Miu, Pullover Sun68, slippers Vivaia, pantofole Pittarosso, kit mani Veralab, candela Le Labo

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Natale 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Natale è ormai alle porte, mancano pochi giorni alla vigilia e molti non hanno ancora pensate al regalo ideale per i propri cari. Ogni anno in questo periodo arriva il momento di pensare non solo a cosa regalare, ma anche a come stupire con un'idea che sia originale, diversa dal solito e non comune. Trovare un regalo di Natale originale non è impossibile, non bisogna infatti pensare a chissà cosa o spendere chissà quali cifre, basta orientarsi verso qualcosa che sia al tempo stesso utile ma non così comune. Si possono dunque regalare oggetti per la casa dalla forma inconsueta o accessori per la beauty routine che siano diversi da un semplice kit di creme o ancora un capo di abbigliamento dalla stampa particolare al posto del solito maglione total black. Nella nostra guida abbiamo raccolto 101 idee regalo differenti, originali e adatte a tutte le tasche, perfette per farsi ispirare e trovare l'idea perfetta da mettere sotto l'albero.

Le idee regalo originali per la casa

Piatti e tazze con su stampati claim ironici o brocche per l'acqua dalla forma inconsueta, ma anche lampade led e piante da costruire a mano: puntando su oggetti di design, accessori e componenti per la tavola a Natale non si sbaglia mai, soprattutto se si sceglie qualcosa di poco visto e che possa stupire chi riceve il regalo. Optate dunque su uno di questi oggetti da regalare a chi ama prendersi cura della casa e soprattutto ama decorare gli spazi casalinghi con accessori dalla personalità forte e dal design particolare. In questi casi, il dettaglio ironico è fondamentale per scegliere il pezzo giusto che abbia quel quid in più rispetto a un classico vaso da fiori o a un qualsiasi quadretto da muro. E' possibile anche puntare su grafiche che non appaiono scontate o su colori vistosi che aggiungano un tocco originale all'interno di un salotto o di una sala da pranzo.

Piatto stampato Max&Co. by Pietro Terzini

Lego Botanical pianta con fiori fatta di mattoncini

Lampada Led con profilo Mickey Mouse Disney

Brocca da tavola mermaid Seletti by Simone Falcetta

Cubo con profilo gatto Ikea

Toilet timer Natura

I regali beauty più originali

Se la vostra scelta ricade sul mondo beauty, l'importante è cercare di allargare gli orizzonti puntando su profumazioni inconsuete, forme particolari e soprattutto su tool che non siano così comuni. Per chi ama la skincare, e trascorre ore dinanzi allo specchio tra detersione del viso o make up, è possibile regalare polsini di spugna per evitare che le gocce d'acqua bagnino gli abiti o pennelli per il trucco dalle forme natalizie. Se desiderate regalare un profumo, ma non sapete su quale fragranza puntare, scegliete uno dei discovery kit che diversi brand propongono, in questo modo darete alla persona che riceve il kit la possibilità di scoprire diversi profumi e di scegliere poi con calma quello che preferisce. Candele e profumatori per l'ambiente sono sempre un'ottima idea regalo per Natale, quest'anno per scegliere qualcosa di originale puntate sui profumazioni inconsuete e gourmand, come le fragranze che profumano di pandoro o di pomodoro.

Leggi anche Regali di Natale sotto i 20 euro: le 30 idee economiche e low cost

Candela e profumo casa al pomodoro Malin+Goetz

Discovery kit con mini profumi Dr Vranjes

Spugnette trucco Sephora

Mini profumo fragranza pandoro Bottega Verde

Gli accessori e i capi di moda più originali per Natale

Al posto del solito maglione o della solita camicia in stampa tartan, scegliete capi decorati con ricami e immagini ironiche, tra i must di stagione, ci sono ad esempio pullover e slippers con cagnolini e cuccioli decorativi, che sono l'ideale per chi ama gli animali. Gli accessori da personalizzare con il nome di chi li riceve possono essere un'altra idea per rendere unico un regalo di Natale, mentre puntando su boxer e calzini dalla stampa divertente a tema natalizio non si sbaglia mai.

Maglione Harmont and Blaine

Boxer natalizi Happy Socks

Molletta per capelli personalizzabile con nome L’ingenue

Charm Pandora

Slippers Vivaia

Spa, travel ed esperienze originali da regalare a Natale

Esperienze da vivere, voucher da spendere per trascorrere un week end fuori porta o un pacchetto benessere in una Spa possono essere un'idea originale e diversa dal solito per un regalo di Natale. Per stupire scegliete strutture immerse nella natura o particolari, con acque termali e percorsi benessere che abbiano trattamenti diversi dai classici massaggi o dal solito idromassaggio in vasca. Ci sono poi exprience più audaci come un volo in mongolfiera o una corsa in auto su un circuito che potrebbero essere l'ideale come regalo di Natale.

OLM Nature Escape in Valle Aurina

Ingresso a QcTerme Bormio