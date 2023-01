Re Carlo dopo l’uscita del libro di Harry: perché indossa il gonnellino kilt A soli due giorni dall’uscita del memoir “Spare”, Carlo III torna al lavoro in Scozia, rispettando le tradizioni del kilt: avete notato l’insolito accessorio che spunta dalle calze?

A cura di Beatrice Manca

Dopo il polverone sollevato dal libro bomba del principe Harry, Spare, re Carlo III ha ripreso gli appuntamenti pubblici con la stessa nonchalance di sempre. Il silenzio, come insegnava la regina Elisabetta, è sempre la miglior risposta in casa Windsor: never complain, never explain. Mentre Kate e William si trovavano a Liverpool, sorridenti e coordinati, re Carlo ha visitato l'Aberdeenshire, nel nord della Scozia, e per l'occasione ha indossato il tradizionale kilt scozzese. Ma da dove nasce l'usanza, per gli uomini della royal family, di indossare il gonnellino a pieghe? Ma soprattutto: perché il re tiene un coltellino nelle calze?

Carlo III con il gonnellino scozzese

A soli due giorni dall'uscita in libreria del memoir del figlio, mentre sulla stampa di tutto il mondo volano rivelazioni e estratti shock, re Carlo III ha visitato la Scozia e ha incontrato i membri dell'Aboyne Men's Shed, ha preso un té con loro e ha incontrato le varie associazioni di volontariato del territorio. Business as usual, insomma: per l'occasione ha indossato un kilt in tartan verde e blu Stewart e una giacca in lana abbinata al panciotto.

Ha completato il tutto con una delle sue amate cravatte Regimental e una camicia sui toni del malva pallido. Infine, come vuole la tradizione, calzettoni in lana al ginocchio – Carlo ha scelto il rosso fuoco – e scarpe stringate nere.

Re Carlo con il kilt Stewart e le calze in lana

Perché gli uomini della royal family indossano il kilt

Non è la prima volta che vediamo Carlo III con il kilt, anzi, è una tradizione consolidata nella royal family: anche il principe Filippo lo indossava nelle frequenti visite in Scozia. Superato il Vallo di Adriano, infatti, la famiglia reale indossa il kilt scozzese in tartan come segno di rispetto verso le tradizioni e la cultura scozzese.

Carlo III indossa il kilt nel 2004 a Erskine

Carlo III con un coltellino nelle calze

A osservare più da vicino il look di Carlo III si nota un dettaglio: cosa spunta dai calzettoni? Anche il suo accompagnatore sembra avere qualcosa infilato nelle calze. Con ogni probabilità si tratta di un piccolo pugnale, quasi un coltellino da caccia, parte dell'uniforme tradizionale del kilt.

Il coltellino da caccia nelle calze di Carlo III

Può sempre strano, ma in realtà il kilt si usava anche per andare a caccia, e un piccolo coltello era molto utile nella natura selvaggia delle Highlands: la versione scozzese, insomma, del coltellino svizzero. Ormai ha una funzione puramente decorativa: ligio al dovere come sempre, Carlo III ha rispettato fedelmente le tradizioni.