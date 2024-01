Quanto ha speso Kate Middleton nel 2023 per gli abiti: il valore del guardaroba della principessa Rispetto allo scorso anno, secondo il Daily Mail, la futura regina ha diminuito il budget destinato al suo guardaroba. Qual è stato il suo look più costoso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annachiara Gaggino

Il guardaroba di Kate Middleton è uno dei più invidiati e nel 2023 ha sfoggiato alcuni dei suoi outfit migliori. Ma quanto spende la principessa del Galles per i suoi look impeccabili? Secondo il Daily Mail la futura regina quest'anno ha dovuto diminuire il budget riservato ai suoi capi d'abbigliamento di circa 38mila sterline (44mila euro). Nel 2022 la corona ha speso 200mila sterline (232mila euro) per gli outfit di Kate Middleton, mentre quest'anno la cifra riservata ai suoi nuovi vestiti si aggira attorno alle 162mila sterline (188mila euro). Secondo il quotidiano britannico sarebbe la monarchia, nello specifico il re, a pagare per gli abiti della principessa, attingendo al fondo ufficiale della casa reale riservato agli "impegni lavorativi". Tuttavia, non è noto se Kate Middleton paghi il prezzo pieno per ciò che indossa o riceva degli sconti legati alla visibilità che offre al marchio. D'altronde è noto "l'effetto Kate", in grado di far andare sold-out i capi che indossa.

Qual è stato il look più costoso di Kate Middleton

Secondo quanto riportato dal Daily Mail l'outfit più costoso del 2023 è stato quello dell'incoronazione di re Carlo e della regina Camilla. Kate Middleton per la cerimonia ha scelto un abito firmato Alexander McQueen, il prezzo del vestito realizzato su misura è stato di 3mila sterline, mentre il costo del copricapo in filo d'argento disegnato da Jess Collett per il brand britannico è stato stimato sulle 35mila sterline.

Gli abiti della principessa del Galles

Kate Middleton ha spesso scelto capi e accessori lowcost per le sue apparizioni pubbliche, tra i marchi sfoggiati dalla principessa anche Zara, Hobbs, e LK Bennett; mentre è stata vista più volte riciclare abiti già utilizzati in altre occasioni. A giugno, infatti, per la cerimonia dell'Ordine della Giarrettiera ha optato per un vestito a pois indossato nel 2022 ad Ascott. Nonostante queste accortezze, però, il l'ultimo anno è stato uno dei più costosi per la famiglia reale, per quanto riguarda la spesa relativa agli abiti della principessa: nel 2020 il budget si era fermato a 93mila sterline, mentre nel 2019 aveva toccato le 103mila.

