Quanto costa l’orologio tempestato di diamanti di Noemi a Sanremo In quanto a stile, Noemi non sbaglia un colpo: ogni sua esibizione sul palco di Sanremo era accompagnata da abiti glamour e gioielli da sogno.

A cura di Beatrice Manca

Il Festival di Sanremo è anche una straordinaria passerella di moda, dove gli artisti in gara possono esprimere la loro personalità tra abiti eleganti, accessori originali e gioielli da sogno. Tra le concorrenti più glamour della 72esima edizione c'è sicuramente Noemi, che nel corso delle cinque serate non ha sbagliato un colpo. Dall'abito rosa cipria fino al vestito "di specchi" per la finale, ogni sua esibizione sul palco era nel segno dello stile. I fan sono rimasti abbagliati dai preziosi gioielli della cantante a tema "serpenti", incluso un orologio molto prezioso tempestato di diamanti.

L'orologio serpente di Noemi è ricoperto di diamanti

Noemi a Sanremo è apparsa più bella che mai: i suoi abiti sono stati creati per lei da Alberta Ferretti, con modelli sinuosi che esaltavano la sua silhouette. Per quanto riguarda i gioielli, ha scelto di puntare su pochi pezzi, ma ben studiati: orecchini e anelli in oro rosa, tempestati di diamanti, tutti firmati Bvlgari. Al polso, anziché un classico bracciale, scintillava un orologio della collezione Serpenti, in oro rosa e con le "squame" tempestate di diamanti. Il bracciale infatti ha la tipica forma di un serpente attorcigliato, uno dei simboli della casa Bvlgari. Con il suo movimento avvolgente, l'animale biblico rappresenta la saggezza e l'infinito. Il prezioso orologio non è più disponibile sul sito, ma sulle piattaforme specializzate in alta gioielleria è in vendita con prezzi che oscillano intorno ai 60mila euro. Sul sito di Bvlgari si trovano alternative simili, ma più semplici, al prezzo di 40mila euro. Dopotutto, Sanremo non capita mica tutti i giorni…