Quante volte ci innamoriamo nella vita: la risposta arriva da uno studio

I ricercatori del Kinsey Institute hanno rivolto una domanda semplicissima (per così dire): “Quante volte siete stati appassionatamente innamorati?”.
A cura di Giusy Dente
Amore: se ne parla tanto, è celebrato nell'arte, nei film e nel libri, ma lo conosciamo poco, sia nella pratica che nella teoria. Perché ci innamoriamo proprio di quella persona? Mistero, benché la scienza abbia dato le sue risposte più tecniche. E noi stessi, volendo mettere da parte la scienza e basarci su esperienze personali, siamo proprio sicuri di averlo incontrato? È la domanda delle domande, perché un nuovo studio statunitense ha scoperto che l'amore vero è un'esperienza relativamente rara per la maggior parte delle persone.

I ricercatori del Kinsey Institute, coordinati dalla dottoressa Amanda Gesselman, hanno rivolto una domanda semplicissima (per usare un eufemismo): "Nella vostra vita, quante volte siete stati appassionatamente innamorati?". Pubblicata su Interpersona: An International Journal on Personal Relationships, la ricerca è il primo studio su larga scala che tenta di quantificare la frequenza con cui si manifesta l'amore passionale.

Sono stati intervistati 10.036 adulti single di età compresa tra 18 e 99 anni provenienti da tutti gli Stati Uniti. In media, i partecipanti hanno riferito di aver sperimentato l'amore passionale circa due volte nella loro vita. Di contro il 14% ha ammesso di non averlo mai sperimentato, il 28% lo ha provato solo una volta, il 17% tre volte e un 11% di fortunati è arrivato addirittura a quattro o più volte.

Lo studio ha anche esaminato come si differenziano le esperienze tra gruppi diversi. Gli uomini, per esempio, hanno riferito un numero leggermente maggiore di esperienze rispetto alle donne. È stato rilevato anche un aspetto anagrafico: con l'avanzare dell'età, il numero totale di esperienze amorose tendeva ad aumentare, a indicare dunque episodi di innamoramento anche ben oltre la giovinezza, tradizionalmente associata a questi impulsi più passionali e impetuosi, di grande intensità emotiva.

Certo, ben prima di parlare di amore e innamoramento, c'è da trovarlo il partner! E questo aspetto oggi come oggi appare piuttosto complicato. Lo scenario dei rapporti interpersonali è in crisi, dominato da un generale clima di sfiducia. Qualcuno tenta la strada delle app (il cui uso è in calo), c'è chi resiste e preferisce le conoscenze nella vita reale (supermercato compreso) e c'è chi si affida persino all'Intelligenza Artificiale (con connessioni tra esseri umani e AI). Con questo quadro, chissà se ripetendo la fatidica domanda tra qualche decennio, il numero di fortunati che si innamorano davvero non sia destinato a calare ancora di più.

