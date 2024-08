video suggerito

Le app di incontri ci hanno stufato, ora cerchiamo l'amore nei supermercati Addio app di dating, l'ultima tendenza social mostra come le persone preferiscano perfino incontrarsi tra gli scaffali del supermercato: tra regole precise e un linguaggio segreto ecco come funziona.

A cura di Arianna Colzi

Niente più Tinder, Bumble o Hinge: l'amore si cerca al banco frigo. La tendenza a cercare l'amore tra gli scaffali del supermercati è diventato un trend social che si sta diffondendo in Spagna. Ligando en Mercadona, ossia flirtando al Mercadona (catena di supermercati iberica), è diventato un hashtag da centinaia di migliaia di video in cui tantissime persone si aggirano tra gli scaffali in cerca di un flirt o dell'anima gemella.

Come funziona il trend

Nel periodo di massima crisi delle app di dating, chiamata anche dating fatigue, sempre più persone cercano modi alternativi per incontrarsi. Questo include anche trasformare il supermercato in quello che per anni è stato il bar, un luogo dove chiacchierare flirtando amabilmente e incontrando nuove persone. Oggi, invece, basta andare a fare la spesa dopo lavoro, per la precisione tra le 19 e le 20, per poter fare un bel match, per utilizzare il lessico delle app di incontri. Le regole del trend social sono piuttosto definite: c'è un hookup time, ossia la fascia oraria migliore per fare incontri, e per far capire che si è interessati a fare nuove conoscenze è sufficiente mettere nel carrello un'ananas capovolto. È perfino prevista una sorta di pick up line, ossia la frase con cui si approccia un'altra persona iniziando il flirt, che si può pronunciare mentre si urta il carrello dell'altra persona.

Come per gli speed date o i blind date (appuntamenti al buio), c'è un linguaggio segreto in codice per far comprendere fin da subito le proprie intenzioni all'altra persona: l'ananas è il frutto scelto e messo nel carrello da chi vuole iniziare una frequentazione; i vasetti di marmellata o altre conserve indicano che si è alla ricerca di una relazione seria. Infine, le caramelle sono il codice segreto per chi invece vuole un rapporto o un'avventura soltanto di tipo sessuale. Quelli che tra di voi abitano a Milano, leggendo di questo trend, avranno immediatamente pensato alla celebre leggenda metropolitana dell'Esselunga di viale Papiniano. La mitologia attorno al punto vendita è diffusa e ben nota nel capoluogo lombardo, dove in molti, pur non credendo anche questo mito, provano comunque a tastare l'atmosfera tra gli scaffali. Addirittura l'8 gennaio del 2016 dentro al supermercato si sono date appuntamento, tramite Facebook, decine di persone in quello che è stato soprannominato il raduno dei single.