Quando la praticità vince sull’amore: cosa sono i matrimoni lavanda e perché aumentano

Il 2025 ci ha visto fare i conti con l'ascesa inarrestabile, coi suoi pro e i suoi contro, dell'Intelligenza Artificiale, che ci semplifica la vita e ci risolve i problemi. E chi pensa che sia qualcosa di legato unicamente all'intrattenimento virtuale si sbaglia. La verità è che questa tecnologia diventerà sempre più impattante nelle nostre vite in modi diversi, compresa la sfera relazionale. Tante persone si rivolgono all'IA come sostituto dello psicologo: chi è in difficoltà chiede aiuto a ChatGPT, sperando di trovare lì una terapia, del conforto, una spalla comprensiva su cui piangere. E c'è chi con un chatbot ci si fidanza anche, arrivando a provare sentimenti veri compreso il desiderio di intimità. Secondo Psychology Today, che ha analizzato le tendenze relazionali del 2025 per fare una previsione di ciò che ci aspetta nel 2026, le interazioni sessuali tra esseri umani sono in calo: i giovani rinunciano al sesso, ma anche agli appuntamenti, perché completamente immersi in un clima di sfiducia verso il prossimo unita a insoddisfazione personale.

Parallelamente, crescono le relazioni con l'Intelligenza artificiale. Entrare in connessione con un'entità inesistente e farlo diventare un amico, un partner, un confidente, persino un terapeuta è molto più facile, apparentemente senza rischi. È il risultato di questo clima di instabilità e solitudine generale, da cui si fa fatica a uscire. Si parla di "recessione sessuale", per dire che le persone hanno meno partner e fanno meno sesso in generale. Proprio perché non si sa più stabilire connessioni vere e autentiche e non si sa come risolvere il problema della solitudine, i matrimoni color lavanda stanno diventando sempre più popolari. Questa espressione, però, ha mutato il suo significato. Il lavender marriage, infatti, non è del tutto una novità: era una consuetudine nell'età d'oro di Hollywood.

Storicamente indica i matrimoni di facciata, quelle unioni eterosessuali tra persone omosessuali fatte per convenienza, per ottenere benefici, per evitare la discriminazione sociale. Era usato da chi subiva il peso delle aspettative altrui, da chi doveva in qualche modo adeguarsi, assecondare il prossimo, mantenere una certa immagine in ambienti che condannavano certi orientamenti sessuali. Un accordo bello e buono insomma, fatto per apparire "normali" agli occhi giudicanti altrui. In età moderna, questa espressione ha preso a indicare vari tipi di matrimoni funzionali ma non necessariamente tra persone queer. Facendo una proiezione futura molto lontana, rientreranno in questa categoria anche quelli che avremo con i robot umanoidi, un giorno. Ma tornando all'oggi: è l'opzione ideale per chi è stanco degli appuntamenti, per chi cerca qualcuno di supporto, qualcuno da cui avere compagnia. Questo tipo di unione, infatti, permette di risolvere il problema della solitudine senza dover passare per appuntamenti, dating app, per le solite domande e fallimentari periodi di conoscenza inconcludente. Oggi si instaura spesso tra amici, coinquilini, tra persone che si conoscono da tempo, tra ex partner: persone che hanno un legame (seppur non romantico-amoroso-sessuale), ma comunque consolidato.

È un matrimonio che non ha a che vedere con le apparenze da salvaguardare, come era anni fa. Adesso la questione non è data tanto dalle apparenze quanto dalla convenienza, da un bisogno di vicinanza e affetto, che non sfocia necessariamente nel sesso. I matrimoni lavanda, infatti, non hanno implicazioni né romantiche né sessuali: è solo ricerca di compagnia, affetto, sostegno, collaborazione sul piano pratico. E non sono più esclusiva della comunità LGBTQIA+. Niente di platonico, insomma, a vantaggio di aspetti più pratici, banalmente anche solo economici: affitto, bollette, assistenza sanitaria, agevolazioni fiscali. Il lavender marriage è la risposta ad anni di problemi economici, difficoltà lavorative, instabilità politica e sociale, anni in cui ci si è scontrati con un drastico cambiamento nel mondo degli approcci sentimentali. Le relazioni si sono fatte estremamente tossiche, tra continue bugie, poco impegno, tradimenti. Ma la paura di restare soli resta: ognuno ci fa i conti e la supera come può.