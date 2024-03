Quando l’astinenza dal sesso diventa un problema per la coppia: i consigli dello specialista In Francia tre persone su dieci hanno ammesso di non avere avuto rapporti sessuali nell’ultimo anno. Cosa sta succedendo? Quando l’astinenza sessuale diventa un problema in una coppia? Lo abbiamo chiesto al sessuologo Merigo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Intervista a Dott. Matteo Merigo Psicoterapeuta e sessuologo

A cura di Francesca Parlato

Il vento sta cambiando. E se anche i francesi cominciano a perdere colpi forse c'è da mettersi in allerta. Un recente sondaggio dell'Ifop (Institut D’études Opinion Et Marketing En France Et À L’international) ha rilevato infatti che su un campione di circa 2000 francesi, soltanto il 76% degli intervistati ha avuto un rapporto sessuale nell'arco degli ultimi dodici mesi, una percentuale mai stata così bassa in 50 anni e che registra un calo del 15% rispetto a uno studio analogo del 2006. Meno interesse per il sesso? Distrazione a causa degli smartphone? Più libertà per le donne? Secondo François Kraus, direttore della divisione “Genere, sessualità e salute sessuale” dell’Ifop si tratta di un nuovo ciclo in cui la sessualità sta diventando meno centrale nella vita delle coppie e soprattutto delle donne. Possibile che dopo tanti anni di ipersessualizzazione della società, la tendenza si stia invertendo, e che il sesso non sia più considerato come un perno essenziale per una relazione in salute?

Astinenza sessuale nella coppia

All'interno di una coppia il sesso può vivere fasi alterne. Ed è fisiologico. "La passione si affievolisce – spiega Matteo Merigo, sessuologo – E questo in generale non è un problema. Lo diventa se anche se questa mancanza causa una sofferenza anche in uno solo dei due partner". Sopraffatti dalla vita quotidiana, dalle incombenze di lavoro e gestione familiare, il sesso spesso diventa un di più. "Il sesso non vuole pensieri. Se ci sono preoccupazioni, criticità, può accadere che la sessualità perda di vigore, diventi marginale. Questo non vuol dire che la relazione stia finendo. Ci sono coppie che hanno una vita sessuale molto attiva ma si lasciano per altri tipi di incompatibilità. In altri casi può succedere che il sesso sia doloroso che ci siano dei problemi fisici, e questo invece va sempre indagato con uno specialista".

Il sesso non è tutto (anche se è molto importante)

Ogni relazione trova dei suoi equilibri, degli accomodamenti, dei modi di adattarsi a seconda di quello che succede, e il sesso, che comunque resta una componente importante per una coppia, può vivere diverse fasi. "L'assenza di sesso ad esempio non è necessariamente sintomo di un malfunzionamento della storia. Il punto è sempre il dialogo. Se siamo davanti a un periodo in cui il sesso occupa uno spazio molto ristretto proviamo a chiederci perché e parliamone con il nostro partner". Il fatto che il sesso sia ormai sdoganato e che non sia più un argomento tabù può rendere più facile intavolare una discussione. "Oggi è diventato normale parlare di sesso in maniera aperta e questo è sicuramente un vantaggio. Non dobbiamo temere di affrontare l'argomento, dobbiamo essere aperti e chiari".

Se il dialogo è più importante del sesso

Parlare, parlare, parlare. Se qualcosa non va, se il sesso non è più giocoso o brillante come un tempo non dobbiamo temere di tirare fuori l'argomento. Certo ricordiamoci di scegliere un momento opportuno, di essere comunque accoglienti e non arrabbiati "E non dimentichiamo mai che la sessualità non deve essere trattata solo in termini negativi. Cioè non concentriamoci su quello che non c'è o su quello che non ci piace, parliamo delle cose che ci piacciono o ci piacerebbero all'interno del sesso. Costruiamo delle situazioni romantiche, giochiamo, in vendita ci sono ad esempio dei libretti con dei ticket da ‘spendere' per alcune situazioni di coppia (vi ricordate la puntata di Friends in cui Joey regala alla sua fidanzata dei buoni per una notte di sesso? Esatto quelli. ndr). Possono anche essere dei modi per rompere il ghiaccio e avviare una discussione su come sta andando la vita sessuale". Se queste strade non funzionano può essere utile prendere in considerazione un terapeuta. "Se la sessualità sta vivendo un problema, se la comunicazione è scarna, se la coppia è troppo focalizzata sui problemi, se le litigate sono troppe, se ci sono troppi no all'interno del sesso allora il terapeuta può essere utile per sbloccare una situazione di stallo".

