Il sesso dopo i 70 anni, secondo alcuni studi il desiderio non scompare Woet L. Gianotten ha espresso alcuni pareri sull'attività sessuale negli anziani, evidenziando come questa sia considerato un taboo. In verità è un argomento che dovrebbe essere affrontato, comportando anche molti benefici per la salute.

A cura di Annachiara Gaggino

Il sesso non ha una data di scadenza. Questa è la conclusione a cui è giunto Woet L. Gianotten, psicoterapeuta e sessuologo olandese che ha affrontato il tema in un commento su Medscape. L'esperto ha analizzato una ricerca britannica del 2015 per affrontare il tema della sessualità negli anziani. "Secondo il cattolicesimo lo scopo del sesso è fare figli. Secondo Hollywood, il sesso è solo per i giovani, i sani e i belli. Per la professione medica, il sesso comporta principalmente rischi o disfunzioni", ha scritto il dottore. "Gli esseri umani sono esseri sessuali per tutta la vita, eppure la cultura ha nascosto questo fatto".

Il desiderio sessuale dopo i 70 anni

Secondo i dati analizzati da Gianotten con l'avanzare dell'età i desiderio sessuale scende ma non scompare. Il 59% degli uomini tra i 70 e i 79 anni intervistati avevano affermato di aver avuto rapporti sessuali nell'ultimo anno, il 19% ne avevano avuti almeno due volte al mese e il 18% si era masturbato con la stessa frequenza. Le percentuali calano sopra gli 80 anni con una riduzione rispettivamente al 39%, 6% e 5%. I numeri delle donne sono leggermente più bassi, con il 39% delle intervistate che riferisce di aver fatto sesso nell'ultimo anno, il 6% che aveva rapporti almeno 2 volte al mese e il 5% che aveva praticato autoerotismo con la stessa frequenza. Sopra gli 80 anni anche per loro c'è una diminuzione, con dati che si attestano a 10%, 4,5% e 1%. Sembra, tuttavia, che il desiderio sessuale perduri anche con l'avanzare dell'età e a questo proposito viene citato uno studio di Nil Beckaman del 2015 che ha evidenziato che questo permanga anche quando gli uomini raggiungono i 100 anni. La ricerca aveva intervistato 269 anziani e anziane svedesi senza condizioni di demenza ed era stato riportato che il 27% degli uomini e il 5% delle donne avevano manifestato desiderio sessuale.

I benefici a lungo termine dell'attività sessuale

"Molte persone di mezza età temono la loro successiva vita sessuale e i professionisti medici raramente fanno domande sulla sessualità. Questo può essere dannoso. La sessualità e l’intimità sono elementi essenziali per la qualità della vita, con evidenti benefici fisici, emotivi e relazionali", ha affermato Giannoten. "Potremmo iniziare a parlare di sesso con i pazienti più anziani. "Stiamo gradualmente imparando di più sui benefici per la salute a breve, medio e lungo termine derivanti dall’attività sessuale". Tra i benefici a lungo termine l'esperto ricorda il ritardo nell'insorgenza della demenza e una riduzione dei problemi cardiovascolari e cerebrovascolari.