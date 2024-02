Quando la cover del telefono diventa un beauty-case: la nuova trovata di Hailey Bieber Hailey Bieber ha lanciato un nuovo accessorio, che aveva mostrato in alcuni scatti nelle ultime settimane. Un pratico oggetto che oltre a essere una cover del telefono è anche un porta-luccida labbra pensato per la tinta commercializzata dal suo brand di skincare e make-up. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annachiara Gaggino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Hailey Bieber

D'ora in poi la cover del telefono non servirà solo per proteggere lo smartphone, ma diventerà un pratico accessorio per portare il lucida-labbra sempre con sé. Hailey Bieber svela il lancio della sua nuova trovata, il "lip case", un accessorio che promette di diventare virale. A partire dal 27 febbraio sarà disponibile questa nuova trovata di Rhode, il brand di skincare e make-up della socialite che già lo scorso anno aveva conquistato il pubblico con la sua tinta labbra ai peptidi. Il rossetto torna in stock con uno speciale contenitore, un modo per non perderlo mai dentro la borsetta.

Hailey Bieber

Il nuovo accessorio di Hailey Bieber

La cover porta lucida-labbra era già stata mostrata dall'influencer negli scatti allo specchio pubblicati sul suo profilo Instagram, un accessorio che aveva incuriosito i fan e che li ha immediatamente conquistati. Nelle immagini si notava questa speciale cover che aveva sul retro una fessura speciale creata appositamente per contenere il lucida labbra, la nuova frontiera dei beauty case. Anche sulla pagina di Rhode, marchio che Hailey Bieber ha lanciato nel maggio del 2023 erano apparse immagini e video che vedevano questo strano oggetto come protagonista: uno di questi immortalava proprio l'influencer ritoccarsi il trucco allo stadio, sganciando il rossetto dal telefono. Molti follower si sono chiesti se il "lip case" sarebbe stato disponibile per il pubblico, e nella giornata di ieri ne è stato ufficializzato il lancio: il nuovo oggetto del desiderio sarà disponibile dal 27 febbraio sul sito del marchio.