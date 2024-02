Double Gloss per avere le labbra brillanti e dal volume extra: la tecnica virale su TikTok Volete avere una bocca dal volume extra e dall’effetto super shining? Dovete provare il double gloss, una tecnica diventata virale su TikTok. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Siete alla ricerca di un trick beauty capace di cambiare in modo evidente la vostra immagine? Sui social sono moltissimi i tutorial di trucco che spiegano nei minimi dettagli come aggiungere un tocco di novità e di glamour al vostro stile. L'ultimo arrivato riguarda esclusivamente le labbra, si chiama Double Glossing ed è una tecnica diventata virale su TikTok che sta letteralmente spopolando, basti pensare al fatto che anche Rihanna l'ha provata. In cosa consiste? Nell'unire due diversi prodotti brillanti, rendendo così la propria bocca "a prova di bacio".

Il "doppio rossetto" è virale sui social

Il Double Glossing è un piccolo rimedio beauty da usare assolutamente quando si vogliono avere delle labbra brillanti e dal volume extra. La prima a provare questa tecnica è stata Rihanna e, visti i risultati incredibilmente desiderabili, sono stati moltissimi coloro che hanno provato a riprodurre l'effetto sui social, dando vita a una serie di tutorial da milioni di visualizzazioni. Ad oggi il rossetto double gloss sembra essere destinato a diventare il must del 2024, amato sia dai millenials che dalla Gen Z e perfetto praticamente per ogni occasione, da quelle più formali a quelle più casual.

Come avere una bocca carnosa e lucida col double gloss

Come fare per avere una bocca carnosa e allo stesso tempo dall'effetto super shining? Bisogna sovrapporre lip gloss e lip oil, ovvero il lucidalabbra e l'olio infuso, così da donare alle labbra sia lucentezza che idratazione con un unico tocco. In alternativa si possono usare anche lip tint o lip balm, l'importante è non avere paura di osare, visto che l'effetto sarà sempre esplosivo e lucido. I brand beauty, coscienti del trend in crescita, stanno già proponendo dei kit ad hoc per realizzare il double gloss e non sorprende che stiano andando a ruba. In quante proveranno stasera stessa a servirsi dell'originale tecnica?

