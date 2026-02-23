stile e Trend
video suggerito
video suggerito

Quali sono le nuove regole per lo smaltimento dei vestiti usati

Fast fashion, Vinted e costi di smaltimento sono solo alcune delle cause della crisi dei cassonetti usati per recuperare i vestiti usati: alcune città italiane hanno pensato a nuove alternative.
Leggi tutte le notizie di Fanpage.it nel tuo feed Google.
A cura di Elisa Capitani
0 CONDIVISIONI
Immagine

La raccolta degli abiti usati non funziona più, si sta attraversando una vera e propria crisi di settore. Nei cassonetti vengono gettati sempre più indumenti di materiale troppo scadente, che non possono quindi essere venduti o riciclati e sono anche difficili da smaltire. Per far fronte a questa situazione di crisi molte città hanno pensato di ritirare i cassonetti messi negli ultimi anni e cambiare le modalità di raccolta.

Quali sono le nuove regole

Dal 2022 in Italia la raccolta differenziata tessile è diventata obbligatoria e dal 2025 anche in tutta Europa. Gli appositi cassonetti allora erano adibiti non solo per gli abiti più nuovi o in buono stato, ma anche per quegli indumenti scartati dai cittadini. Gli abiti migliori buttati nei cassonetti venivano venduti, quelli in cattivo stato usati per altre lavorazioni, mentre i tessuti non recuperali venivano smaltiti. In un primo momento queste nuove regole sembravano funzionare, il numero di cassonetti per le città è cominciato ad aumentare e sono stati istituiti dei veri e propri centri di raccolta. Tuttavia, l'impatto economico delle aziende che gestiscono questo smaltimento è davvero enorme e non sostenibile, soprattutto perché dovrebbe spettare al produttore. Dopo la progressiva diminuzione dei cassonetti gialli, secondo le nuove regole verranno disposti dei nuovi contenitori, questa volta in numero inferiore e più attenzionati. Inoltre, sarà possibile rivolgersi agli appositi ecocentri del Comune, punto di riferimento per ogni questione. Il problema, ad ogni modo, rimane. Per comprenderlo e risolverlo è necessario essere consapevoli delle principali cause.

Perché è necessario un cambiamento

Tra le principali cause di questo malfunzionamento rientra, ovviamente, la fast fashion. Si tratta di un grave problema a livello globale, perché basato su una produzione di massa rapidissima e a basso costo, generando devastazione ambientale e sfruttamento sociale; inoltre, la fasta fashion incoraggia consumi estremi e ripetuti e sprechi enormi, con la maggior parte dei capi che finisce appunto in discarica. Quando questi indumenti vengono poi gettati sono per la maggior parte delle volte non riciclabili e neanche utilizzabili, perché fatti di materiali scadenti, rotti o addirittura sporchi in modo permanente. Quando i cassonetti quindi si riempiono di questi indumenti si crea un problema importante, perché si aggiunge un importante costo per smaltirli, il che rende la pratica più dannosa che altro. Vinted e le altre applicazioni di rivendita dell'usato rappresentano poi un ulteriore problema: i pochi abiti di buona qualità ormai vengono venduti su queste piattaforme o, più raramente, regalati.

Leggi anche
Capri contro l'overtourism: quali sono le nuove regole per limitare il numero di turisti

Stop alla distribuzione di abiti invenduti

Un primo passo importante è stato però compiuto. Dal 19 luglio 2026, infatti, in Europa sarà vietato distruggere abiti e calzature invenduti nei negozi. In un mondo in cui la fast fashion sta creando troppi danni ambientali (oltre che umanitari), è stata finalmente adottata una misura ecompatibile, nell'ambito di un progetto sull'eco-design. Ogni anno in Europa i rifiuti generano circa 5,6 milioni di tonnellate di emissioni di CO2 un numero che fa dovrebbe far preoccupare e riflettere tutti quanti, oltre che invitare alla consapevolezza.

Moda e lifestyle
0 CONDIVISIONI
Immagine
Olimpiadi
Milano-Cortina
Il significato del costume di Roberto Bolle alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi
Achille Lauro alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Milano Cortina, il look con smoking e spilla preziosa
Achille Lauro alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Milano Cortina, il look con smoking e spilla preziosa
Gala di pattinaggio, alle Olimpiadi le stelle del ghiaccio brillano tra oro e cristalli
Gala di pattinaggio, alle Olimpiadi le stelle del ghiaccio brillano tra oro e cristalli
Il jet privato di Jutta Leerdam con i cuscini Hermès da 1000 euro
Il jet privato di Jutta Leerdam con i cuscini Hermès da 1000 euro
Il significato dei disegni sulla tuta di Eileen Gu
Il significato dei disegni sulla tuta di Eileen Gu
Alex Ferreira, quanto costano gli sci con la tigre del campione olimpico
Alex Ferreira, quanto costano gli sci con la tigre del campione olimpico
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
stile e Trend
api url views