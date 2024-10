video suggerito

Quali saranno i nomi per bambini più popolari del 2025 State per avere un figlio ma siete ancora indecisi sul nome da dargli? Potete lasciarvi ispirare dalle mode del momento: ecco quali saranno i nomi più popolari del 2025. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Scegliere il nome per un bambino non è una decisione semplice per un genitore, anzi, spesso si arriva addirittura a litigare nella coppia perché non ci si trova in accordo sulla questione. C'è chi punta sulla tradizione, chi preferisce qualcosa di più esotico e chi, invece, si affida alle mode del momento, magari valutando l'abbinamento col cognome: la cosa certa è che in tutti i casi le mamme e i papà si ritrovano "persi" tra le innumerevoli opzioni disponibili, provando non poca indecisione fino alla nascita del bebè. Quali saranno i nomi più gettonati del 2025? A rivelarlo è stato il portale Nameberry: ecco cosa è emerso.

Nel 2025 andranno di moda i nomi ispirati a personaggi noti

Nameberrym, il portale dedicato alla scelta dei nomi per bambini, ha analizzato i recenti trend social e ha provato a prevedere quali saranno i nomi per bambini più popolari del 2025. Il dettaglio più evidente emerso dallo studio? Se fino allo scorso anno i genitori facevano la loro scelta guardando al futuro del bebè, ora c'è un'inversione di tendenza: le mamme e i papà della Gen Z puntano tutto su nomi chiaramente pensati per bambini, meglio se originali e fuori dal comune. Ai primo posti della classifica si sono posizionati Albie, Astro e Fiore, seguiti da Ciano, Eco e Gio. Nella lista non mancano i nomi ispirati a personaggi noti, da Lilibet, la figlia di Harry e Meghan, a George, l'erede al trono britannico, fino ad arrivare a Mercoledì come la protagonista della serie Netflix o a Lively (come l'attrice Blake).

Cosa sono i nomi "Fast Fashion"

Molto gettonati saranno i doppi nomi creati con due appellativi brevi, così da ottenere un effetto cantinelante, i nomi ispirati agli influencer di spicco e i cosiddetti nomi "Fast Fashion", cosa sono? Ispirati alle mode del momento, fondono spesso diversi elementi per dare vita a qualcosa di unico e personalizzato. Sebbene il nome "finale" non sia mai esistito in passato, per i genitori assume un profondo significato sentimentale perché unico nel suo genere. In molti, infine, prenderanno ispirazione dai personaggi epici o dal mondo ultraterreno chiamando i loro figli Circe, Salomé, Cosmo, Marte. Insomma, a quanto pare le possibilità saranno davvero infinite ma per essere super trendy sarà necessario mettere alla prova la propria creatività.