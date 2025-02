Qual è l’originale portafortuna che Francesca Michielin nasconde nei look di Sanremo

video suggerito

A cura di Arianna Colzi

Per Francesca Michielin questo Festival di Sanremo è partito decisamente in salita. La cantante, che porta all'Ariston Fango in Paradiso, ha raccontato pochi giorni prima dell'inizio del Festival di essere caduta dalle scale. In questi giorni ha rivelato a Fanpage.it che riesce a stare in piedi solo per i pochi minuti dell'esibizione, grazie allo skotch che tiene il piede attaccato alla scarpa. In un'intervista rilasciata a Radio2 Social Club, il programma condotto da Ema Stokholma e Luca Barbarossa, ha definito il suo Sanremo come il "Festival del disagio" rivelando, però, di avere un portafortuna con sé per scaramanzia.

Il portafortuna di Francesca Michielin al Festival 2025

Ai microfoni di Radio2 Francesca Michielin racconta la sua esperienza al Festival: "Succede di tutto e ogni sera il disagio aumento, scene imbarazzanti". L'artista, infatti, ha rivelato che durante la seconda serata del Festival le è cascato il reggiseno in diretta. "Avevo il top e il reggiseno sotto è sceso, quindi sembrava un vestito futurista, ma in realtà era il reggiseno".

Il look "futurista" di Francesca Michielin

Contro l'eventuale malocchio che potrebbe averle fatto la persona a cui il brano è dedicato, come suggerisce scherzando Ema Stokholma, Michielin ha rivelato di avere un potente portafortuna: un santino di Santa Rita, che è "la protettrice dei casi disperati". A regalarglielo è stata proprio la sua famiglia: "Dopo l'incidente alla caviglia ho pensato di portarlo ogni giorno sul palco. Nel frattempo mia nonna dice un rosario per me e uno per Alessandro Cattelan, lo sente come un nipote", ha raccontato Michielin. Un Festival decisamente fuori dal comune, ma che Michielin sta affrontando con la sua proverbiale ironia. Anche sul green carpet, infatti, l'artista ha scelto di ironizzare sul suo infortunio scegliendo una tuta sui toni dell'azzurro polvere che ricordava il pigiama che generalmente si indossa in ospedale.