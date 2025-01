video suggerito

Perché Timothée Chalamet è arrivato in bici alla première di A Complete Unknown Ingresso in grande stile per Timothee Chalamet sul red carpet: è arrivato alla premiere del film A Complete Unknown in sella a una bici. Trovata pubblicitaria? Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Timothée Chalamet alla première di A Complete Unknown

Diretto da James Mangold, A Complete Unknown racconta la storia di Bob Dylan, in particolare gli inizi nel mondo della musica fino alla famosa esibizione al Newport Folk Festival del 1965. L'attore Timothée Chalamet veste i panni del cantautore statunitense. Nel cast anche Monica Barbaro che nel film interpreta la cantante Joan Baez ed Edward Norton che interpreta Pete Seeger. Il 29enne è alle prese col tour promozionale. Dopo essersi presentato alla première di Hollywood con in mano un Beyblade, un giocattolo molto popolare nei primi anni 2000, alla première londinese ha stupito con un ingresso a sorpresa in sella a una bici.

È una trovata pubblicitaria?

La star ha sfilato sul red carpet da sola: assente la fidanzata Kylie Jenner, con cui è stato invece avvistato alla recente serata dei Golden Globes (qui all'influencer si è rotto il vestito). L'attore indossava un total look custom Martine Rose: completo nero con giacca doppiopetto, camicia a fantasia blu, un paio di mocassini, cintura in pelle di serpente. Ha aggiunto anelli e collana di diamanti Cartier. Il suo ingresso ha immediatamente catturato l'attenzione, perché è stato decisamente poco convenzionale.

Timothée Chalamet in custom Martine Rose

È infatti arrivato in sella a una bici elettrica a noleggio, ma non si è limitato a questo: una volta percorso il tappeto rosso, ha appoggiato la bici sul suo supporto e ha scattato una foto con lo smartphone. Ha dunque testimoniato il completamento del periodo di noleggio tramite l'app, la procedura insomma che chiunque è tenuto ad effettuare per terminare la corsa. Questo ha fatto pensare che si trattasse di una trovata pubblicitaria, ma sui social dell'azienda che produce le famose bici non è presente l'hashtag #adv.

Nelle Stories qualcuno ha chiesto proprio: "A nome del team Lime, questo è legale?". La risposta è stata affermativa. E in effetti l'azienda ha ricondotto il gesto a un modo per sensibilizzare sulla sostenibilità ambientale, un modo per schierarsi dalla parte di un trasporto pubblico il meno inquinante possibile. Impossibile non ricordare, però, anche l'iconica motocicletta di Bob Dylan. Dunque il gesto dell'attore, in sella a una bici elettrica a noleggio, potrebbe essere la risposta sostenibile del 21esimo secolo all'immagine della star a bordo della sua moto. Su Twitter qualcuno ipotizza che il 29enne fosse in ritardo per l'inizio del film e dunque abbia percorso le strade della città (non solo il tappeto rosso) in bici.

Il trend che piace alla Gen Z

La bicicletta sta vivendo una nuova ondata di popolarità confermata dalla crescente diffusione delle e-bike, che stanno trasformando il settore. Il fenomeno riguarda soprattutto la Gen Z. I dati emersi dall’Osservatorio Compass sulla mobilità in bicicletta presentati in occasione della Italian Bike Festival parlano chiaro: oltre il 40% degli italiani ha utilizzato la bici nel 2024 e il mercato delle due ruote a pedali (sia bici tradizionali che e-bike) è cresciuto del 24% negli ultimi cinque anni. Nello specifico delle bici elettriche, sono le preferite dalla Gen Z, particolarmente attenta verso la mobilità sostenibile e tutto ciò che riguarda uno stile di vita più green, che possa tutelare l'ambiente. Le generazioni più giovani prediligono mezzi di trasporto poco inquinanti. È una nuova cultura dello spostamento, una nuova concezione del trasporto pubblico, basata sullo sharing e su un basso impatto ambientale. La Gen Z preferisce pedalare piuttosto che ad acquistare auto, come era stato per i loro genitori e nonni.