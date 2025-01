Il look di Timothée Chalamet a Roma: occhiali da aviatore e completo per la première di A complete Unknown

video suggerito

A cura di Arianna Colzi

Timothée Chalamet

Timothée Chalamet è sbarcato a Roma. Venerdì 17 l'attore, protagonista di A Complete Unknown, film sulla vita di Bob Dylan, che l'ha visto candidato ai Golden Globes 2025 nella categoria Miglior attore in un film drammatico, è sbarcato a Roma. I fan lo hanno accolto per le strade della Capitale e sono accorsi alla première che si è tenuta all'Auditorium Parco della Musica: tra completi da dandy e accessori della AS Roma, il red carpet dell'attore non è passato inosservato. Proprio pochi giorni fa, l'attore è arrivato alla première londinese del film a bordo di una bicicletta in sharing stupendo tutti sul red carpet.

Timothée Chalamet in Italia per presentare A Complete Unknown

Occhiali da sole dalla forma ovale tartarugati con dettagli preziosi, sciarpa bianca e stivaletti neri. Lo stile di Bob Dylan approda anche al photocall di A Complete Unknown con Timothée Chalamet che si ispira al cantante anche nei look. L'outfit firmato Prada è composto da una camicia bianca e un completo color caramello,a zni del marrone. Un look impreziosito dai dettagli che ricordano lo stile di Dylan come la sciarpa arrotolata intorno al collo e gli ankle boots in stile texano.

Timothée Chalamet in Prada

Timothée Chalamet con il portachiavi della Roma alla première italiana

Per la première che si è tenuta all'Auditorium Parco della Musica, l'attore ha sfoggiato un blazer in velluto e jeans slim cut entrambi bordeaux firmati True Religion, un brand che realizza capi in denim amatissimo negli Stati Uniti. Il dettaglio delle cuciture a bianche a vista rendeva il completo super cool. Anche in questo caso non sono mancati gli accessori in pieno stile Bob Dylan come la sciarpa e gli stivaletti neri.

Timothée Chalamet in True Religion

Dopo aver chiesto ironicamente un endorsement dell'ex capitano della Roma Francesco Totti, che si augurerà potrà guardare presto il film, Chalamet si è diretto all'Olimpico per guardare il match della Roma, squadra di cui è molto tifoso. Poco prima, però, durante il red carpet per la première del film, l'attore ha portato sul red carpet un portachiavi dell'AS Roma, rubando il cuori dei tifosi e non solo dei fan.

Timothée Chalamet sul red carpet a Roma