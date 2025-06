video suggerito

Perché le bandiere degli aerei sono dipinte al contrario Avete mai notato che su molti aerei le bandiere sono dipinte al contrario? Ecco per quale motivo viene fatta una cosa simile.

A cura di Valeria Paglionico

L'aereo è diventato il mezzo di trasporto più amato da coloro che organizzano viaggi più o meno lunghi in giro per il mondo: complici i prezzi stracciati offerti dalle compagnie low-cost e la possibilità di raggiungere città lontane in poche ore, i voli sono diventati super gettonati da qualche anno a questa parte. In quanti, però, conoscono ogni singolo dettaglio del loro funzionamento? Guardando la cabina di pilotaggio, ad esempio, si noterà sicuramente una bandiera dipinta "al contrario": qual è il motivo nascosto dietro questa scelta?

Le bandiere "capovolte" sono legate a una precisa norma

Sebbene non sia obbligatorio, molte compagnie aeree decorano con la bandiera del paese di appartenenza la zona vicina alla cabina di pilotaggio oppure quella sul lato della fusoliera. L'unico piccolo "inconveniente" è che il disegno è al contrario. L'esperto di aviazione Corry Lane, direttore della sicurezza presso Cirrus Aviation Service, si è servito dei social per rivelare il dettaglio nascosto dietro questa scelta: si tratta di una specifica norma imposta dallo United States Code.

Cosa dice la norma del codice di aviazione

Cosa dice la norma del codice di aviazione statunitense? Che le bandiere dipinte sui veicoli destinati a muoversi (come l'aereo) devono dare l'idea di svolazzare durante il viaggio. Questo è il motivo per cui, quando si trovano stampate sul lato destro, sembrano capovolte, proprio come se venissero spinte in avanti dal vento. La norma non viene applicata solo negli Stati Uniti ma anche nel resto del mondo, basti pensare al fatto che Ryanair ha la bandiera irlandese capovolta.