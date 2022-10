Perché Kylie Jenner ha indossato la maschera di Batman Kylie Jenner sui social si è mostrata in una versione insolita: con indosso una maschera di Batman. Ecco per quale motivo si è trasformata nella “donna pipistrello”.

A cura di Valeria Paglionico

Kylie Jenner è una delle influencer più amate e seguite al mondo e il motivo è molto semplice: in pochi anni è riuscita a costruire un vero e proprio impero che porta il suo nome, diventando una delle giovani imprenditrici più ricche d'America. Insomma, sono lontani i tempi in cui era semplicemente una star del reality, ora è capace di "trasformare in oro" tutto ciò che tocca. Sui social documenta spesso la sua normale quotidianità da mamma e da business woman ma solo di recente si è mostrata in una versione insolita, ovvero con la maschera di Batman sul viso. Per quale motivo l'ha indossata?

Kylie Jenner in versione Batgirl

Non è la prima volta che Kylie Jenner sorprende i followers con dei look insoliti, era già successo nelle ultime settimane prima in versione Barbie Girl, poi con un abito trasparente, ma solo di recente si è trasformata in Batgirl. Ha fasciato la silhouette mozzafiato con un body in latex nero aderentissimo e dei cuissardes coordinati e ha completato il tutto con l'iconica maschera da pipistrello che le ha lasciato scoperti solo occhi e bocca. Nel momento in cui l'ha tolta, ha poi rivelato un make-up coordinato con un appariscente smokey-eyes sui toni del blu e un rossetto scuro molto marcato.

Kylie in versione Batman

La collezione di trucco ispirata a Batman

Il motivo per cui ha indossato il travestimento di Batman (in una sensualissima versione rivisitata)? Ha annunciato la nuova partnership della sua azienda Kylie Cosmetics, che presto lancerà una collezione a tema Batman realizzata in collaborazione col brand omonimo. Per la Jenner si tratta di un vero e proprio sogno che diventa realtà, visto che probabilmente è cresciuta guardando i cartoni e i film dedicati al supereroe. Insomma, il successo della piccola di casa Kardashian-Jenner sembra implacabile: in quanti non vedono l'ora di scoprire tutti i prodotti per diventare perfette Batgirl?