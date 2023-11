Perché Kourtney Kardashian e Travis Barker hanno chiamato il figlio Rocky Thirteen Cosa ci fa un numero nel nome del nuovo arrivato di casa Kardashian? Le curiosità sulla scelta dei genitori del neonato.

A cura di Annachiara Gaggino

Kourtney Kardashian e Travis Barker

Il clan dei Kardashian si allarga e dà il benvenuto al primo figlio della coppia Kourtney-Travis, Rocky Thirteen Barker. Per ora sui social tutto tace e la notizia è stata data in anteprima da People Magazine, i neo genitori non hanno ancora fatto nessun annuncio, e l'ultima foto di Kourtney Kardashian la ritrae ancora con il pancione. Il nuovo arrivato si unisce a una famiglia allargata già piuttosto numerosa, e si troverà a condividere le attenzioni con ben cinque fratellastri. La maggiore delle sorelle Kardashian, infatti, ha già tre figli, avuti dalla precedente relazione con Scott Disick, Mason Dash, Penelope Scotland e Reign Aston di 13, 11 e 8 anni; mentre il batterista dei Blink-182 ha una figlia con l'ex moglie Shanna Maakler, Alabama di 17 anni, e ha adottato Atiana, nata dalla frequentazione dell'ex compagna con il pugile Oscar De La Hoya.

Travis Barker e Kourteny Kardashian al Met Gala

La gravidanza di Kourteny Kardashian

Dopo uno sfavillante matrimonio a Portofino, sotto il segno di Dolce&Gabbana che ha firmato abiti di sposi e invitati i due hanno iniziato la loro vita assime. Ad appena un anno dal fatidico sì, la coppia ha annunciato l'arrivo del loro primo figlio lo scorso giugno durante un concerto dei Blink-182. "Travis sono incinta", aveva scritto Kourtney Kardashian su un cartellone che ha sventolato in prima fila mentre il marito si esibiva. Una gravidanza desiderata quanto difficile, infatti la quarantaquattrenne non ha mai tenuto nascoste le difficoltà che ha avuto nel restare incinta a quest'età, come ha reso partecipi i fan del rischio corso e rientrato grazie a un ricovero lo scorso settembre.

Kourtney Kardashian e Travis Barker

Rocky Thirteen, il significato del nome

Il nome scelto da Kourtney Kardashian e da Travis Barker per il neonato sembra il nuovo capitolo della saga con Sylvester Stallone come protagonista. Ma a quanto pare l'omaggio non riguarda solo il celebre pugile, ma anche a Rocky George dei Suicidal Tendencies, chitarrista ammirato da Barker. Il numero tredici, invece, è di buon auspicio. Nonostante per gran parte del mondo non sia un numero particolarmente fortunato, sembra che al padre del bambino porti bene, scegliendolo come secondo.