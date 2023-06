Kourtney Kardashian è incinta: annuncia la gravidanza in nero col body sgambatissimo Kourtney Kardashian è incinta, aspetta il suo primo figlio da Travis Barker e lo ha annunciato durante il concerto dei Blink 182 a Los Angeles: ecco il primo look premaman.

A cura di Valeria Paglionico

La famiglia di Koutney Kardashian e Travis Barker sta per allargarsi: a poco più di un anno dal sontuoso matrimonio a Portofino i due aspettano il loro primo figlio. Era da tempo che provavano ad avere un bambino ma solo di recente hanno scoperto che presto il loro desiderio diventerà realtà. La sorella di Kim inizialmente aveva preferito tenere la notizia nascosta al marito, poi gli ha fatto l'annuncio nelle ultime ore mentre si stava esibendo con i Blink 182 a Los Angeles. Sarà perché il look le ha fasciato le forme o perché ha superato i primi mesi critici della gravidanza, ma il pancino di Kourtney sembra già essere abbastanza evidente.

L'annuncio della gravidanza al concerto dei Blink 182

Così come ogni praticamente ogni evento importante in casa Kardashian, anche la gravidanza di Kourtney è stata annunciata in modo spettacolare e sopra le righe. La sorella di Kim ha infatti approfittato del concerto dei Blink 182 di ieri sera allo stadio BMO di Los Angeles per comunicare la notizia al marito. Mentre lui si preparava a salire sul palco, lei si è rinchiusa in uno dei camerini per scrivere su un cartellone bianco "Travis I'm Pregnant". Durante la performance si è posizionata sotto il palco e lo ha mostrato, commovendo sia il batterista che i colleghi, che non hanno esitato a correre verso di lei per abbracciarla e per farle gli auguri.

Kourtney Kardashian prepara il cartellone

Il primo look premaman di Kourtney Kardashian

Kourtney Kardashian non ha lasciato nulla al caso per l'annuncio della sua gravidanza, neppure il look. Ha approfittato dell'atmosfera rock per dare spazio al total black: ha abbinato un paio di pantaloni di pelle, modello palazzo a vita bassa, a un body dall'effetto vedo non vedo con maniche lunghe e collo alto. Quest'ultimo era sgambatissimo e ha lasciato parte dei fianchi completamente nudi. Kourtney ha poi completato il tutto con degli stivaletti neri e con dei maxi orecchini a cerchio. Complice il fatto che l'outfit era davvero molto fasciante, è stato possibile intravedere anche il pancino. In quanti non vedono l'ora di ammirare il primo figlio della coppia?