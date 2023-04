Il compleanno di Kourtney Kardashian: Travis Barker le fa un regalo speciale da oltre 100 mila euro Travis Barker ha regalato a sua moglie Kourtney Kardashian, che ha compiuto 44 anni, un disegno! Ma non uno qualsiasi, bensì un’opera d’arte.

A cura di Giusy Dente

Primo compleanno da donna sposata per Kourtney Kardashian che ha appena compiuto 44 anni. La fondatrice di Poosh è convolata a nozze con Travis Barker a maggio dell'anno scorso. E in realtà si sono detti sì più di una volta, visto che hanno optato per tre diverse cerimonie con relativi festeggiamenti. Prima c'è stato il matrimonio a sorpresa in una cappella di Las Vegas, poi un rito ufficiale a Santa Barbara e infine si sono sposati in Italia. La coppia è innamoratissima. Il batterista dei blink-182 ha regalato a sua moglie, in occasione del 44esimo compleanno, una giornata da sogno.

Come ha festeggiato il compleanno Kourtney Kardashian

Le feste sono la passione della famiglia Kardashian-Jenner, che è solita organizzare party speciali per le grandi occasioni e per le ricorrenze che non possono passare inosservate. Kourtney Kardashian ha coinvolto tutta la famiglia e gli amici festeggiamenti del 44esimo compleanno, che sono andati avanti per più giorni. Ha testimoniato sui social i momenti più belli. Prima c'è stata l'esibizione privata di una band di mariachi, che l'ha sorpresa cantando "Happy Birthday". Poi si è svolta una festa in una sala di bowling a cui erano presenti le sorelle della festeggiata, gli amici, i figli Penelope e Reign e ovviamente il marito Travis Barker.

Quest'ultimo le ha dedicato delle parole speciali sui social, definendola la sua anima gemella: "Sono così grato che oggi sei nata. Ti meriti tutto ciò che il tuo cuore desidera. Niente mi rende più felice di vederti sorridere. Mi hai rubato il cuore nel momento in cui ci siamo incontrati. Buon compleanno alla donna più bella e straordinaria che abbia mai camminato sulla faccia della Terra. Ti amo".

Cosa ha regalato Travis Barker a sua moglie Kourtney Kardashian

Marito e moglie si sono concessi una fuga romantica di coppia, per festeggiare questo primo compleanno post matrimonio. I due hanno celebrato l'occasione facendo un viaggio di coppia lungo la costa della California, fino a Santa Barbara. Hanno alloggiato in una location speciale: come si vede dalle foto condivise sui social si tratta del famoso Kennedy Cottage nel San Ysidro Ranch, dove il presidente John F. Kennedy e sua moglie Jacqueline Kennedy Onassis trascorsero la loro luna di miele nel 1953.

Ad accoglierli c'era un gigante letto a baldacchino ricoperto di petali di rose. Per quanto riguarda la cena di compleanno, si è svolta al noto ristorante italiano Tre Lune. Immancabile la torta di candeline, ricoperta di cioccolato. Il musicista ha regalato a sua moglie un disegno, ma non fatto di suo pugno!

Si tratta di una vera e propria opera d'arte, un disegno a matita dell'artista Yoshitomo Nara, noto esponente della pop art giapponese con all'attivo esposizioni in tutto il mondo. Lo schizzo è intitolato "Love! Somethin" e secondo Sotheby's è stato venduto all'asta il 5 aprile per 161.819 dollari (oltre 144 mila euro). È stato anche esposto al Santa Monica Museum of Art nel 2000.