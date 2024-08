Perché in Islanda scarseggiano i cetrioli: sono introvabili nei supermercati

video suggerito

A cura di Arianna Colzi

In Islanda è diventato impossibile trovare dei cetrioli. Nella maggior parte dei supermercati del Paese è difficile reperire questo tipo di verdura dopo un grande aumento della domanda. Il motivo di questa grande richiesta? Cucumber Guy, l'uomo dei cetrioli, ovvero il creator di TikTok le cui ricette a base di cetrioli hanno fatto il giro del mondo.

TikTok è responsabile della carenza di cetrioli

Come sottolinea la Bbc, la ricetta proposta da Logan Moffitt, questo il vero nome del Cucumber Guy, pur essendo molto semplice, ha conquistato tutti: nei suoi video più popolari prepara una semplice insalata a base di cetrioli, olio di sesamo, aglio, un filo di aceto e olio piccante. L'associazione degli agricoltori islandesi, intervistata dal network britannico, il legame tra la difficoltà nel reperire cetrioli in Islanda e le ricette video di Moffitt è indubbio: il problema, infatti, è alla base della catena di distribuzione visto che sono gli stessi operatori del settore, che coltivano e raccolgono quasi 6 milioni di cetrioli l'anno, a non riuscire a reperire rapidamente la quantità richiesta.

Logan Moffitt è diventato popolare dallo scorso luglio, ossia da quando condivide ricette che hanno come ingrediente principale i cetrioli e che cominciano sempre con lo stesso "slogan": "A volte è sufficiente mangiare un cetriolo intero". Ma perché queste ricette hanno contagiato così tanti utenti fino a impattare l'approvvigionamento della grande distribuzione? La risposta sta nella semplice ma geniale intuizione di Moffitt che, partendo da un singolo ingrediente, ne ha dimostrato la versatilità (si può cucinare in tanti modi e si sposa bene con tanti altri ingredienti) di questa verdura, creando ricette semplici alla portata di tutti.

Nelle sue ricette, infatti, Moffitt utilizza i cetrioli insieme al formaggio, l'avocado, il salmone e anche i noodles. Anche per gli ingredienti più utilizzati dal creator le percentuali di vendita sono raddoppiate, soprattutto per quanto riguarda l'olio di sesamo. La carenza, comunque, dovrebbe essere risolta entro pochi giorni o settimane. I grandi supermercati, infatti, erano preparati a una grande richiesta anche considerato che i cetrioli sono di stagione da maggio a settembre. In Islanda, però, il picco si raggiunge a inizio estate, nel mese di giugno, periodo nel quale nemmeno un trend di TikTok avrebbe potuto mettere a dura prova la produzione in piena attività.