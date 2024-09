video suggerito

Ananas-gate, è caos nei supermercati spagnoli: gli effetti del trend di TikTok per trovare l’amore Il trend più romantico del momento? Quello di andare alla ricerca dell’amore nei supermercati. Per farlo basta mettere un ananas capovolto nel proprio carrello e andare alla ricerca dei single che lanciano gli stessi “segnali”. L’unico piccolo inconveniente è che la mania sta generando non pochi problemi tra le corsie dei supermarket. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

3 CONDIVISIONI condividi chiudi

È finalmente arrivato il momento di dire addio alle app di incontri, per trovare l'amore basta andare al supermercato. Questa nuova mania è nata su TikTok, dove in moltissimi si sono mostrati alle prese con la ricerca della persona dei propri sogni tra gli scaffali dedicati alla frutta e della verdura. Il supermarket diventato protagonista del romantico trend è Mercadona, la nota catena spagnola che vende ogni tipo di prodotto alimentare e per la casa: è lì che centina di single si danno appuntamento per provare a fare nuove conoscenze, riconoscendosi semplicemente grazie a un ananas nel carrello. L'unico piccolo inconveniente? La tendenza sta un tantino sfuggendo di mano, creando il caos tra le corsie dedicate alla frutta.

Come seguire il trend dell'ananas per trovare l'amore

Cosa bisogna fare per seguire il romantico trend di TikTok? Basta guardare uno dei video virali per capire i diversi step. Innanzitutto è necessario recarsi in un supermercato Mercadona tra le 19 e le 20, poi, dopo aver inserito un ananas capovolto nel proprio carrello, si deve passeggiare nel reparto dedicato ai vini. Lì, se si nota una persona che incontra il proprio gusto e che lancia gli stessi "segnali", bisogna lasciar urtare il proprio carrello contro il suo, così da dimostrargli che c'è un interesse. A quel punto può partire la conoscenza. Quello che forse i dipendenti dei supermercati non si sarebbero mai aspettati è che l'originale iniziativa si sarebbe trasformata in una vera e propria mania che ogni giorno attira non solo centinaia di single alla ricerca dell'amore ma anche moltissimi curiosi che intendono creare solo caos.

Cosa sta succedendo nei supermercati spagnoli

La situazione nei supermercati spagnoli sta diventando fuori controllo, visto che in molti si recano lì semplicemente per incontrare l'amore e non per fare realmente la spesa. Single curiosi, adolescenti in cerca di divertimento, gruppi di ubriachi che organizzano sfide per addio al celibato/nubilato: al reparto frutta si sono generate spesso scene di caos che hanno reso il lavoro dei dipendenti ancora più stressante. Il più delle volte, inoltre, gli ananas usati per lanciare il proprio "segnale" non vengono neppure acquistati al termine della sessione di "rimorchio". Per andare incontro alle esigenze di coloro che vogliono davvero fare la spesa senza dover affrontare caos e confusione all'interno di molti supermarket è stato messo in atto un provvedimento drastico: tra le 19 e le 20 vengono rimossi gli ananas dai banchi frutta. Il fenomeno riuscirà a essere arginato in questo modo o sarà necessario aspettare qualche settimana perché il trend social si esaurisca naturalmente?