Perché Elodie al concerto di Roma ha indossato la t-shirt “Vaffa”: il significato della maglietta

I look dei concerti di Elodie continuano a sorprendere i fan. Dopo la data di Napoli, dove ha mandato in delirio i fan del Napoli, e quella di Milano, la cantante è sbarcata a Roma dove si è esibita per due sere consecutive al Palazzo dello Sport. Se la prima sera Elodie ha indossato, tra gli altri, due outfit della nuova collezione Gucci firmata Sabato De Sarno, per il concerto di domenica 26 novembre la cantante ha stupito tutti con una t-shirt particolare.

Il look di Elodie a Roma

La provocazione extra lusso di Elodie

Per una delle ultime canzoni del concerto romano, Elodie è salita sul palco con maxi boots sopra il ginocchio in pelle total white abbinati ad una t-shirt nera oversize con la scritta "Vaffa". Sopra l'insulto provocatorio era posizionato il logo con maxi V di Valentino, stesso brand degli stivali. Come mostrato nelle storie su Instagram, al concerto era presente il Direttore Creativo di Valentino, Pierpaolo Piccioli, seduto sugli spalti a fianco di Sabato De Sarno, che ricopre lo stesso ruolo da Gucci. I due indossavano entrambi la maglietta nera griffata con il claim provocatorio. La t-shirt è custom made e attualmente non è in vendita.

Una volta concluso il concerto, Elodie e i due designer si sono incontrati nel backstage, insieme al gruppo di addetti ai lavori che mette in moto la macchina del concerto. Lo staff della cantante, compresa la stylist Alba Melendo, indossava l'iconica t-shirt che nasconde un significato particolare. Qual è, dunque, il significato dietro questa maglietta così provocatoria?

Il significato della t-shirt di Elodie a Roma

Si tratta di un riferimento a una canzone di Elodie, Glamour, pubblicata nell'ultimo EP della cantante, Red Light, uscito lo scorso ottobre. Nella testo del brano c'è una strofa che ha catturato l'attenzione di Pierpaolo Piccioli, che aveva vestito la cantante anche per il video del singolo con Anna Dello Russo:" Vado a un party solo se esclusivo, vaffa**** con la V di Valentino". Una rivendicazione di forza, indipendenza e autonomia che solo Elodie sa trasformare in qualcosa di "glamour", appunto.

Ma la collaborazione con il designer della Maison fondata da Valentino Garavani, non si esaurisce qui. Sulle sue storie Instagram, infatti, la stylist Alba Melendo ha postato i bozzetti dei quattro look creati da Piccioli per il concerto di Roma.

I quattro look custom made di Valentino per il concerto di Elodie a Roma sono stati il focus stilistico della seconda data nella Capitale. Elodie sembrava una vera popstar internazionale quando è apparsa sul palco del Palazzo dello Sport con una. mantella scintillante, con tanto di strascico illuminato da tanti strass, che copriva un body argentato senza spalline. Quest'ultimo aveva aveva due rose in rilievo ricamate sul seno.

Nel corso del concerto più glamour dell'anno, Elodie ha indossato un completo total white illuminato da strass composto da shorts e un top con scollo a U profondissimo. Il tutto era abbinato con dei maxi boots sopra il ginocchio, gli stessi che ha abbinato alla t-shirt provocatoria.

Seguendo una sorta di fil rouge fashion, Elodie ha continuato la sua esibizione romana indossando l'iconico rosso Valentino in un abito a collo alto con maxi taglio all'altezza della pancia. Il vestito cut-out è stato scelto per l'esibizione con Giorgia, salita sul palco per duettare con la cantante sulle note di Due.

Per finire non poteva mancare un tocco aggressivo per l'esibizione della cover American Woman, che Elodie aveva portato anche sul palco del Festival di Sanremo. La mantella trasparente nera era impreziosita da metri di piume, che rendevano il look total black quasi regale. A smorzare la sensualità del coprispalle ci hanno pensato i pantaloni in pelle super punk, coordinati al reggiseno anche questo in pelle. Tutti i look di Valentino scelti per la serata sono stati completati dalle iconiche décolleté Rockstude in vernice con cinturini borchiati, indossate sia color nude sia metallizzate. Non ci resta che aspettare il prossimo concerto che Elodie trasformerà in red carpet.

