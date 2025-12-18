Perché Apple Martin ha sfilato sul red carpet con un vestito degli anni ’90 di mamma Gwyneth Paltrow

Apple Martin ha partecipato alla prima del nuovo film della mamma Gwyneth Paltrow, Marty Supreme, e per l’occasione ha rispolverato un suo vecchio abito: per quale motivo lo ha fatto?

I figli delle star possono essere considerati veri e propri divi fin dalla nascita: anche quando non hanno nessun talento o nessun particolare merito, riescono sempre ad attirare le attenzioni dei media grazie al loro cognome "famoso", arrivando a oscurare celebrities dal curriculum "importante". Qualche giorno fa, ad esempio, alla prima newyorkese di Marty Supreme, il nuovo film di Josh Safdie, la special guest era Apple Martin, figlia di Gwyneth Paltrow e Chris Martin, che presenziava all'evento in quanto accompagnatrice della mamma. In quanti hanno notato il suo abito "già visto"?

Gwyneth Paltrow e Apple Martin in coordinato

Gwynet Paltrow è la protagonista del film Marty Supreme e alla prima che si è tenuta a New York ha voluto la figlia Apple Martin al suo fianco. Per l'occasione le due hanno puntato entrambe sull'eleganza senza tempo del nero, apparendo meravigliose in coordinato. L'attrice ha scelto un maxi dress di velluto con spacco laterale (di Valentino Haute Couture), mentre la figlia ha preferito l'essenzialità di Calvin Klein. Ha sfoggiato uno slip dress super semplice, dalla linea dritta e sinuosa, le spalline sottili e la scollatura generosa. Per quale motivo il suo look sembra "già visto"? Perché lo è davvero.

Gwyneth Paltrow con i figli Apple Martin e Moses Martin

Il significato simbolico dell'abito vintage di Apple Martin

Apple Martin non si è limitata a riciclare, ha rispolverato un abito appartenuto alla mamma Gwyneth. Quest'ultima, infatti, lo aveva indossato esattamente 30 anni fa, nel 1996, alla prima di Emma, il film ispirato all'iconico romanzo di Jane Austen di cui era protagonista. Per quale motivo Apple ha deciso di rovistare nell'armadio della mamma per l'evento? Non si è trattato di un caso. Sotto consiglio della fidata stylist Elizabeth Saltzman, ha voluto rendere omaggio alla carriera cinematografica dell'attrice, nonché al suo iconico stile anni '90. A quanto pare, il vestito non è invecchiato affatto, anzi, ha contribuito a trasformare Apple in una icona fashion iper contemporanea.