Paris Hilton e Lindsay Lohan, le it girl anni 2000 diventano mamme (e si scambiano consigli) Quindici anni fa erano le party girl per eccellenza e hanno fatto tendenza con i loro look scintillanti. Oggi Lindsay Lohan e Paris Hilton condividono l’esperienza della maternità a poca distanza l’una dall’altra.

A cura di Beatrice Manca

Negli anni Duemila Paris Hilton e Lindsay Lohan erano le party girl per eccellenza. Quindici anni e molte turbolente vicende dopo, le due it girl sono passate da acerrime nemiche (almeno secondo i tabloid) a amiche per la pelle e condividono un momento speciale della loro vita: la maternità. Lindsay Lohan ha appena annunciato di aspettare un figlio e Paris Hilton, madre del piccolo Phoenix Barron, ha condiviso alcuni consigli per prepararla all'arrivo del primo figlio.

Lindsay Lohan e Paris Hilton, le icone anni Duemila

Correva l'anno 2007 e una foto di Britney Spears, Paris Hilton e Lindsay Lohan nella stessa auto, di ritorno da una festa, fece il giro del mondo. Le tre baby dive degli anni Novanta stavano crescendo ed erano diventate le party girl degli anni Duemila, quando si godevano la fama tra feste scatenate, shopping e look passati alla storia con microgonne, borsette griffate e top scintillanti. Il loro stile è una vera e propria antologia delle tendenze Y2k che dominano passerelle e social oggi.

Paris Hilton e Lindsay Lohan

Secondo i tabloid però tra l'attrice e l'ereditiera non correva buon sangue anzi, suggerivano che fossero proprio acerrime nemiche: si parlava di "frenemy", di faida, di competizione perché si sa, niente fa vendere i giornali come due donne che litigano. I giornali non erano affatto teneri: le definivano "fuori controllo" e documentavano ogni passo falso, ogni caduta. Le stesse protagoniste, anni dopo, hanno smentito tutto, accusando i tabloid di aver ingigantito ed esasperato i loro rapporti

Linday Lohan, Paris Hilton e Karl Lagerfeld

I consigli di Paris Hilton sulla maternità

Oggi Paris Hilton non potrebbe essere più felice per la notizia della maternità di Lindsay Lohan, che nel frattempo è tornata a recitare. "Sono così emozionata per lei – ha detto intervistata da E! Entertainment – So che ha sempre voluto essere una mamma e sembra che sia molto felice con il suo compagno". Paris Hilton, diventata madre per la prima volta a gennaio tramite gestazione per altri, ha dato un consiglio all'amica: "Goditi tutti i momenti speciali perché crescono così in fretta!" Poi ha svelato il suo rituale speciale: "Il mio momento preferito è quando è sdraiato sul mio petto e mi guarda negli occhi e il mio cuore si scioglie; questo è il momento più magico della mia vita".