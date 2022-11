Francesca Michielin in versione Barbie a X-Factor: indossa mini tailleur rosa e gioielli tra i capelli Francesca Michielin si è trasformata in una Barbie Girl in carne e ossa a X-Factor. Nella quinta puntata dei Live ha sfoggiato un completo total pink, completando il tutto con degli accessori gioiello in pieno stile anni 2000.

A cura di Valeria Paglionico

X-Factor, il talent show targato Sky, è arrivato alla quinta puntata dei Live e continua a essere super seguito. Al di là dei concorrenti in gara che si sfidano per aggiudicarsi l'ambita vittoria, ieri sera sul palco è andata in scena anche una vera e propria gara di stile tra le protagoniste del programma. Chiara Ferragni era tra il pubblico con abito cut-out e stivali di velluto, mentre Ambra Angiolini, uno dei giudici, questa volta ha preferito un più casual jeans a vita bassa. Ad attirare le attenzioni del pubblico è stata anche la conduttrice Francesca Michielin, la vera rivelazione del programma, che per l'occasione si è trasformata in una vera e propria Barbie Girl.

Il look total pink di Francesca Michielin

I look total pink sono tra i trend più gettonati degli ultimi tempi e Francesca Michielin sembra averlo capito bene. Nella quinta puntata dei Live ha puntato tutto su un look in pieno stile Barbie, ovvero in un adorabile rosa Bubble-Gum. Ha sfoggiato un mini tailleur in raso, un modello con la giacca crop coi bottoni gioiello e la scollatura tonda e la gonna corta e incrociata che ha lasciato l'ombelico in vista. Non poteva mancare il tocco scintillante: la cantante ha completato l'outfit con una cintura di cristalli Swaroski, accessorio ispirato ai primi anni 2000, e con una manicure glitter che non poteva passare assolutamente inosservata.

Francesca Michielin in total pink

Francesca Michielin con le molettine gioiello

Francesca Michielin è tra le grandi protagoniste della nuova edizione di X-Factor, dove settimana dopo settimana sta dimostrando di essere un'indiscussa icona di stile. Dalla prima puntata dei Live ad oggi ha spaziato tra sensuali abiti scollati, shorts abbinati a reggiseni gioiello e completi oversize portati con dei crop top: sebbene sia stata particolarmente eclettica in fatto di look, non ha mai rinunciato ai dettagli gioiello. Durante la quinta diretta si è ispirata agli anni 2000 con delle mollettine tempestate di cristalli tra i capelli, le ha applicate su un unico lato, evitando che il ciuffo le cadesse sul viso. Per quanto riguarda il make-up, ha osato con uno smokey eyes molto marcato ma realizzato con un tocco di ombretto pink.