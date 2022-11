Paris Hilton sembra più giovane di 20 anni fa: niente chirurgia, il suo segreto è “l’elettricità” Avete notato che Paris Hilton sembra essere ringiovanita negli ultimi 20 anni? La chirurgia non c’entra nulla, il suo segreto di bellezza è naturale al 100%.

A cura di Valeria Paglionico

Sono più di 20 anni che Paris Hilton è tra le celebrities più amate e richieste del mondo dello spettacolo: a renderla famosa è stato il suo cognome "noto" ma è grazie alla passione per la moda e per il lusso che è diventata la "prezzemolina" del fashion system. Ha calcato alcuni dei red carpet internazionali più ambiti, ha lanciato trend a livello mondiale ed è diventata seguitissima sui social: insomma, è una vera e propria diva moderna. Il dettaglio che non può passare inosservato? Nonostante l'avanzare dell'età, anno dopo anno sembra ringiovanire, tanto che oggi a 41 anni ha un viso più tonico e liscio rispetto a quando era una 20enne. La chirurgia, però, non c'entra nulla: ecco qual è il segreto di bellezza dell'ereditiera.

Il segreto di bellezza di Paris Hilton

Paris Hilton sembra aver scoperto l'ingrediente segreto dell'elisir di eterna giovinezza, visto che negli ultimi 20 anni non è assolutamente invecchiata, anzi, è decisamente più raggiante rispetto agli esordi. In molti si sono chiesti quale sia il suo trucco per "ringiovanire" ma solo di recente lo ha rivelato durante un'intervista. L'ereditiera è fiera di essere completamente naturale, non si serve della chirurgia o delle punturine per rimpolpare la pelle del viso, semplicemente si sottopone a dei trattamenti estetici che usano l'elettricità per stimolare i muscoli. "Sono naturale, uso la luce e l'elettricità e i risultati sono incredibili", ha dichiarato la Hilton.

Paris Hilton da giovane

Cos'è il trattamento EMS

I trattamenti a cui si sottopone Paris Hilton sono molto diversi tra loro, da quello all'ossigeno all'Hydrafacials, ma il suo preferito è l'EMS, ovvero Electro Muscle Stimulation. Di cosa si tratta? Di un allenamento completo con corrente a impulsi, capace di azionare i muscoli con degli impulsi elettrici inviati dal sistema nervoso centrale. In questo modo si stimola la produzione di collagene ed elastina, aumentando anche il flusso sanguigno. Il risultato? In pochissime sedute la pelle appare tonica e liscia proprio come quella di una ragazzina, il tutto senza usare nessuna sostanza artificiale.